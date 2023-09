Többféle zsenge sütnivaló őszi finomság mellett dísztököket is kínáltak a termelők a kaposvári nagypiacon. Jól fogyott a szilva és a szőlő is, de sokan már az eltenni való almapaprikát is keresték.

Nem csak a díszítéshez, hanem fogyasztásra is található volt tök a kaposvári nagypiacon. Ez a sötétebb színű Hokkaido tök jóval édesebb, vékonyabb a héja, gyorsabban megsül, aki megkóstolta egyszer, csak ezt keresi – mondta el egy szuloki termelő a Sonline-nak.

Tőlük nem messze már bimbós krizantémokat és színes árvácskákat is lehetett kapni, valamint sírdíszeket is kínáltak a közelgő Mindenszentek előtt. Egy somogysárdi termelő elmondta, hogy olyan szép az idei termés, október végéig még ott lesznek a piacon.