Az UNICEF Magyarország 2019 novembere és 2020 augusztusa között végzett széleskörű kutatásának keretében vizsgálta a kisgyermeket anyák helyzetét és arra az eredményre jutott, hogy több, egymással gyakran ellentétes elvárás szakad a kisgyermekes szülők nyakába – írja a Profession.hu közleményében.

Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezetője szerint a felmérésből kiderült, hogy a nők felé támasztott elvárások ellentmondásosak.

Miközben a válaszadók szerint az a normális, hogy egy kisgyerekes nő dolgozik és hozzájárul a család jövedelméhez, azt is elmondták, hogy hátránya származhat a gyermeknek abból, ha az édesanya korán visszamegy dolgozni.

Ráadásul jó részük azt is gondolja, hogy nem is lehet valaki teljes értékű munkavállalók, ha pedig az anya vissza is megy dolgozni, abban az esetben is kevésbé tartják jó ötletnek, ha karrierben gondolkodik.

Az ügyvezető szerint fontos a munkavállaló édesanyának és a munkáltatónak is elfogadnia a tudatos felkészülésen túl azt is, hogy a gyermekvállalás okán kompromisszumot kell hozniuk, onnantól kezdődően, hogy az alkalmazott bejelenti várandósságát.

Mészáros Antónia arról is beszélt, hogy ha egy cég tudatosan megtervezi a kilépéshez és a visszatéréskor a bevonódáshoz kapcsolódó folyamatokat és rugalmasan áll hozzá a munkavállalói igényekhez, akkor az nem csak az érintetteknek jelent fontos üzenetet, hogy a jövőbeni és a meglévő munkatársak bizalmát és építheti a cég iránt.