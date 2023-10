Szállingóznak a Budapest Park következő évadának nevei, ezúttal az egykoron Robbie Williams nevével fémjelzett Take That érkezéséről rántották le a leplet, ami 2024. július 3-án lép fel a Budapest Parkban.

A jelenleg trió felállásban működő együttes 1989-ben alakult Manchesterben, 1992-es első nagylemezük pedig rögtön a brit eladási listák második helyére került. Új lemezük novemberben jelenik meg, melyet egy tavaszi európai turné is követ, ennek lesz egyik állomása a Park.

Robbie Williams idén tavasszal lépett fel a Groupama Arénában (a performanszról az Index írt kritikát), tavaly novemberben pedig a Backstreet Boys – a brit énekes és a fiúbanda is sokadjára jár a magyar fővárosban, a Take That viszont most először érkezik.

Mindeközben a 21 éves Baukó Attila, azaz Azahriah az elmúlt napokban történelmi bravúrként három koncertet is meghirdetett a Puskás Arénába, melyekből kettő napra már el is fogyott minden jegy. Az összbevétel nagyjából másfél-két milliárd forint is lehet.