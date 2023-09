A jelek szerint mindössze három repülés és két hét után meg is szűnt az a Magyarországról Üzbegisztán fővárosába irányuló repülőjárat, amelyet a külügyminiszter jelentett be augusztusban – írja az Index egy utazási portálra hivatkozva.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter augusztus 19-én jelentette be, hogy közvetlen légi járat köti össze Magyarországot Üzbegisztánnal, s szeptembertől heti kettő, januártól három, 2025-től pedig négy járat közlekedik majd Budapest és Taskent között.

A tárcavezető akkor a járatindításra hivatkozva elmondta azt is, hogy megnövelték a taskenti magyar nagykövetségen a konzulok létszámát, illetve meggyorsították a vízumkiadást, így az üzbégek az eddigieknél zökkenőmentesebben utazhatnak hazánkba, és ugyanez igaz fordítva is. Azt is mondta, hogy

az új légi járat friss lendületet adhat majd a gazdasági kapcsolatoknak.

Úgy fest, hogy a járatnak máris lőttek, ugyanis a spabook.net kiszúrta, hogy a járat már most megszűnt.

A turisztikai portál azt írta, hogy a FlightRadar24 adatbázisában még szerepel a vasárnapi, szeptember 10-i járat 12:30-as indulással, azonban a Budapest Airport hivatalos oldalán és a budapesti reptér nem hivatalos honlapján már teljesen eltűnt a járat a menetrendből.