Uszkay-Boiskó Sándor, az állami vállalat stratégiai igazgatója egy péntek tizenharmadikai háttérbeszélgetésen elárulta azt is, hogy a szerencsétlennek gondolt napot a magyar játékosok inkább szerencsésnek gondolják, aznap növekszik a forgalom, és a kutatásaik szerint a játékosok több mint 52 százaléka szerencseformáló erőt biztosít a péntek és a tizenharmadika együtt állásának.

A tájékoztató elsősorban a sorsjegyekre koncentrált, ugyanis a termékág adja a Szerencsejáték Zrt. üzletágának 20 százalékát. S ez nem aprópénz. Tavaly, amit a vállalatnál a rekordok évének tartanak,

194,526 milliárd forint realizálódott sorsjegyekből. Idén ennél is ambiciózusabb üzleti tervvel nyitottak, így a termékág első féléves teljesítménye 2024-ben 4,4 százalékkal haladta meg a 2023 nyár közepi számait.

Valószínűsíthető, hogy idén bőven 200 milliárd forint felett lesz a sorsjegybevétel.

Ehhez egyébként három tényező volt szükség.

Egyrészt idén tizenhét új sorsjegyet dobtak piacra, másrészt a játékosok a drágább sorsjegyeket keresik, és egyébként növekedett is a sorsjegyek átlagára tavalyhoz képest, harmadrészt pedig hogy 2021-hez képest 130 százalékkal növekedett az e-sorsjegyek forgalma, és 2024 végére a vállalat a teljes portfóliót nézve megduplázza az e-sorsjegyek arányát.

Érdeklődésünkre Uszkay-Boiskó Sándor elárulta, hogy bár valóban megnövekedett a prémium sorsjegyek iránti kereslet, de ez nem a luxus jelleg miatt történik. Sőt, az eredmények egyértelművé tették, hogy továbbra is szükség van az olcsóbb termékekre is, így azokat sem fogják kivezetni. Háromszáz és ötezer forint között mozognak a sorsjegyárak, a legtöbb eladás az ezer és ezerötszáz forint közötti kategóriában történik. Azt is megtudtuk, hogy tavaly sikerült megállítani a sorsjegyvásárlásokat érintő csökkentő tendenciát, most már hosszútávon is bővüléssel számolnak.

A stratégiai igazgató beszélt az állami vállalat ESG elveiről is, ugyanis egyrészt a fenntarthatósági szempontok miatt is bővítik az e-sorsjegyeket, másrészt a hagyományos sorsjegyek is újrahasznosított papíranyagból készítik. A Szerencsejáték Zrt. ESG stratégiájában szerepelnek még a társadalmi jót szolgáló játszótér-építések is (már harminckettőnél tartanak), amelyek szintén a sorsjegy-értékesítéshez vannak kötve.