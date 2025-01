A szolnoki különleges műveleti laktanya létrehozása nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz – hangoztatta a honvédelmi miniszter pénteken a Thököly úti régi laktanya helyére tervezett új katonai komplexum alapkőletételén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: ezzel a fejlesztéssel – ahogy a haderőfejlesztés ütemével és méretével vagy a hadiipar kiépítésével – ismét példát mutatunk egész Európának.

Kép: MTI, Mészáros János

Kijelentette: Magyarország legmodernebb katonai objektuma lesz a szolnoki különleges műveleti laktanya.

Kizárólag magyar költségvetési forrásokra támaszkodva, 59 milliárd forintból építik fel a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokságának új otthonát. A beruházás első fázisa 2026-ra készül el – közölte a miniszter.

Magyarországon utoljára 1976-ban Győrben adtak át laktanyát – tette hozzá.

A honvédelmi miniszter azt mondta, hogy 2010 előtt a baloldali kormányok semmit nem építettek, csak bezártak. Laktanyák sorát zárták be, alakulatok tömegét szüntették meg és számolták fel – fogalmazott. Ahelyett, hogy elavult szovjet fegyverzetet lecserélték vagy legalább karbantartották volna, elkótyavetyélték azt - fűzte hozzá. Mi ehelyett építettünk és építünk, 2025 pedig különösen a fejlődésről fog szólni – emelte ki.

A különleges műveleti erőket és a nemzetközi parancsnokságot a lándzsa hegyének nevezte a miniszter.

Ez a dandár az, amelyik a legmagasabb katonaszakmai színvonalon, a legjobb minőségű fegyverzettel, kiképzéssel és a legmagasabb készültségi szinten bármely pillanatban bevethető itthon és külföldön. Ezért az ő felkészülésük és állomásoztatásuk, a kiképzésük, az eszközeik elhelyezése a legmagasabb színvonalat követeli meg – emelte ki.

Szalay-Bobrovinczky Kristóf arról is beszélt, hogy a magyar emberek sokat nyernek ezzel a beruházással. A kiképzett katona a legnagyobb érték számunkra, és itt, Szolnokon minden rendelkezésre fog állni a legmagasabb színvonalú kiképzéshez, gyakorlathoz, lakhatáshoz és feladatellátáshoz – jegyezte meg.

A honvédelmi és haderőfejlesztési program töretlenül halad előre – hangsúlyozta a miniszter. Azt mondta, nem elég véghez vinni a Magyar Honvédség legnagyobb szabású átfegyverzési programját, elindítani a legsikeresebb toborzásikampányokat, nem elég új harceljárásokat kidolgozni és bevezetni, muszáj az infrastruktúrát is fejleszteni.

Közölte, számos ilyen beruházás zajlik és készül el szerte az országban:

Tatán javítóműhelyt és technikai sort építettek,

Hódmezővásárhelyen javítóműhely, tároló létesült,

Hajdúhadházán logisztikai raktár.

A beruházások között említette például Pesten az Irinyi laktanya tűzszerész legénységi épületét, Szolnokon a hangárkomplexumot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy elmúlt évek veszélyeket hoztak ránk és a világra. Először az illegális migráció, majd a Covid, aztán a háború keleten és délen mind azt tudatosították, hogy a biztonság és a béke a legnagyobb kincsünk.

A béke nem magától lesz, azért meg kell küzdeni – hangoztatta. Rámutatott, hogy a magyar kormányfő egyedüliként élen járt sokáig a béke megteremtésében, de most végre nagy szövetségest kapott Donald Trump személyében. Jelezte, bízik abban, hogy az új békepárti amerikai elnök mindent meg fog tenni a béke megteremtéséért, mert arra van szükségünk, hogy végre a gazdasági gyarapodás útjára léphessünk.

Számomra Magyarország és a magyar családok biztonsága az első – emelte ki, jelezve: ebben hatalmas szerepe lesz egy magas műveleti értékű, jól felszerelt és magas színvonalon kiképzett, a NATO szövetségi rendszerében megbecsült és oda jól illeszkedő modern Magyar Honvédségnek. A szolnoki különleges műveleti laktanya ezt a célt szolgálja – fűzte hozzá.

A miniszter szólt arról is, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye híres katonai múltjáról, Szolnok pedig kifejezett katonaváros, támaszpont. Túlzsúfolt is lett már ez a támaszpont, eljött az ideje már ennek a fejlesztésnek, ahol több mint 2000 katona fog nap mint nap szolgálatot teljesíteni. Kiépül az út- és közmű hálózat is, mindennek a katonák mellett a szolnokiak lesznek a nagy nyertesei, hiszen még nagyobb és több munkalehetőség, új igények, beruházások, szolgáltatások, fejlesztések jelennek majd meg a városban és környékén.

A honvédelmi miniszter megköszönte a térség fideszes országgyűlési képviselőjének elkötelezett támogatását. Mint mondta: reméli, hogy az új polgármesterben is olyan jó és erős támogatót kaptak, mint amilyen az elődje volt. Köszöntetet mondott a Honvédség és a minisztérium előkészítésben részt vevő tagjainak a munkájukért, és sikert kívánt a győztes kivitelező a ZÁÉV munkájához.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az eseményen a többi között arról beszélt, hogy az időben megkezdett haderőreform egy olyan hadsereg képét mutatja, amelynek a harckészültsége napról napra növekszik, a létszáma bővül, a technikai felszerelése pedig egyre korszerűbb.

Kép: MTI, Mészáros János

A magyar honvédség napról napra erősebb – hangsúlyozta.

Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője történelmi jelentőségűnek nevezte a fejlesztést, és köszönetet mondott a magyar kormánynak, a honvédelmi minisztériumnak. Szólt arról, hogy Szolnok kilencszázötven éves, ahol jelentős fejlesztések zajlanak. Elmondta: a laktanya építése egyfajta városrész-rehabilitáció is.

Kiemelte az M4-es és a laktanya összekötését, a laktanya előtti út négysávosítását. A laktanya újjáépítésével párhuzamosan a szolnoki helikopterbázison is jelentős fejlesztések történnek, új hangárok épülnek, és a helikopter flotta modernizálódik – ismertette.