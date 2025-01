El kell rejteniük sértő vagy obszcén tetoválásaikat és megfelelő ruházatban kell megjelenniük a jövőben azoknak, akik a Spirit légitársasággal kívánnak utazni. A Spirit ugyanis január 22-i hatállyal frissítette szerződését, és bejelentette, hogy az utasok nem szállhatnak be vagy el kell hagyniuk a repülőgépet, ha mezítláb érkeznek vagy nem megfelelően öltözöttek, illetve ruházatuk kiegészítője, beleértve a testművészetet is, obszcén vagy sértő jellegűek – írta meg a CNN.

A légitársaság szerint nem megfelelő öltözék az, ami nagyon átlátszó vagy nagyon kevés testrészt fed.

A Spirit korábban betiltotta a mezítlábas utasokat is.

Októberben egy nőt és barátját a társaság egyik légiutas-kísérője arra kérte, hogy távozzanak, mert úgynevezett crop topokat viseltek, amelyek nem takarják a hasat.

Hasonló helyzet más légitársaságoknál is előfordult.