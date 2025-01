Ebben az esetben tényleg nem túlzó, hogy újabb történelmi mérföldkőhöz ért a magyar tudományos élet: a magyar Puli Space Technologies az első olyan olyan magánvállalkozás, amely mélyűri kutatás-adatvásárlási szerződést kötött egy űrügynökséggel. Az pedig csak az emberiség számára jelenthet egy újabb nagy esélyt, hogy ennek a megállapodásnak a keretében az Európai Űrügynökség (ESA) a Puli NASA-díjas holdi vízszimatolójának (Puli Lunar Water Snooper, PLWS) kutatása eredményeként értékes adatokhoz juthat arról, hogy hol van víz a Holdon.

A Puli Space alapítója, Pacher Tibor a cég budapesti irodájában jelentette be, hogy decemberben sikerült megállapodni az ESA-val, amely finanszírozza, hogy az amerikai, egyébként szintén magánvállalat, az Intuitive Machines idén február 27-én (az indulási ablak március 2-ig lesz nyitva) a SpaceX Falcon9-esével feljuttassa a Holdra a magyar szondát, azzal a nem mindennapi feladattal, hogy kiszimatolja a vizet (a jégvizet, pontosabban rátaláljon a hidrogénre) a Hold felszíne alatt egy méteres mélységben.

A Micro Nova Hopper, rajta a víz szimatoló Kép: Economx

Pacher Tibor felidézte, a Hold közel van, így ott például tesztelhetik a kutatók a Marsra-szállás műszaki feltéteteleit, másrészt a tudomány számára a kísérőnk válaszokat adhat akár a Naprendszerünkről is. Persze az egyik legfontosabb szempont így is a Holdon található nyersanyagok, ritkafémek esetleges kitermelése lenne. Bárhogyan is fejlődik a technológia, a Föld bármelyik kincséről beszélünk, az véges, a Naprendszer viszont végtelen, és ezt az utat a Holdon lehet elkezdeni – magyarázta.

S hogy mit lehet bányászni?

Az egyik legizgalmasabb Holdon található nyersanyag a víz.

Csobogó patakok nincsenek, de műholdas mérések bebizonyították, hogy fagyott állapotban a talajban van. Ha azt ki tudjuk nyerni, akkor például a következő űrmisszióknak nem kell vizet magukkal vinniük, illetve a vizet elektrolízissel alkotó elemeire lehet választani, amiből üzemanyagot tudunk készíteni. Ha tudunk elegendő vizet találni a Holdon, akkor fel tudjuk tankolni a szondákat – mutatott rá a magyar kutató, de ehhez kutatásokat kell végrehajtani a milliárd évek óta árnyékban lévő kráterekben, ahol mínusz 200 Celsius fokos hideg van.

Érdekességképpen, a Hold-missziók nemcsak a vízkészlet, hanem a Hélium 3-ért is kockáztatják az utat, ugyanis az izotóp felhasználásával hűteni lehetne a mesterséges intelligencia számítógép-kapacitását kiszolgáló adatközpontokat. Jelenleg a világ energiatermelésének 1,5 százalékát fordítjuk az MI-k működésére, és ez arány nyilvánvaló módon tovább növekszik.

380 gramm tudomány Kép: Economx

Az Egyesült Államok űrügynöksége, a NASA a holdkutatás bizonyos részeit kiadta a magánszektornak, többek között azért, hogy ezzel is segítve az amerikai ipart. A kereskedelmi cégek hajtják végre a NASA megbízását, illetve a kiválasztott vállalat megoszthatja a kapacitását más cégekkel is. Így tett az Intuitive Machines is, azonban bekerülni egy űrrakományba, rendkívül költséges.

A budapesti székhelyű Puli Space vízszimatolója eredetileg a NASA 260 ezer dolláros támogatásával jött létre, ugyanakkor a három elkészült szerkezet 2022 óta az amerikai űrügynökség polcain porosodik.

Szimatoljunk! A magyar Puli Space Technologies és az Intuitive Machines együttműködése az első kísérlet a vízjég-koncentráció feltérképezésére a Hold felszínén. Az Intuitive Machines kereskedelmi küldetése során a Puli Space NASA-díjas miniatűr neutron-spektrométerét, a Puli Lunar Water Snooper-t (PLWS) alkalmazzák, amely mindössze 10x10x3,4 cm méretű és 380 gramm tömegű. Ezt a készüléket az Intuitive Machines Micro Nova Hopper nevű egyedülálló autonóm rakétameghajtású drónján helyezték el. A drón a Hold déli sarkvidéke körüli állandóan árnyékos területek környezetét fogja kutatni, és elsőként tervez leszállást egy ilyen árnyékos kráterben.

Ugyanakkor ezt a 400 grammnál is könnyebb eszközt 1,7 millió dollárért lehetett volna önerőből feljuttatni a Holdra, és mivel a NASA elaludt, így került a képbe az amerikai magáncég, amely szervezi a Hold-expedíciót, rajta a magyar fejlesztéssel, ami az európai űrügynökségnek gyűjt adatokat.

Az amerikaiak elégedettek „Az Intuitive Machines büszke arra, hogy elősegítheti a kereskedelmi holdkutatás előrehaladását azzal, hogy biztosítja azokat az alapvető szállítási, mobilitási és adatátviteli szolgáltatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a merész holdbéli ambíciók valósággá váljanak” – közölte az expedíció kapcsán Trent Martin, az Intuitive Machines űrkutatási rendszerekért felelős alelnöke.



Majd leszögezte, a Puli Space Technologies-szel való partnerségük, amelynek keretében a Puli Vízszimatolóját a Micro Nova Hopper fedélzetén a Holdra szállítják, remek példa arra, hogyan támogathatják az ilyen infrastrukturális megoldások a Hold egyik legnehezebb környezetében végzett úttörő kutatásokat. „Az értékes adatokat, amelyeket az állandóan árnyékos régiókból gyűjtünk, visszaküldjük a Földre az Európai Űrügynökség számára, ezzel bővítjük a holdi felfedezések lehetőségeit és hozzájárulunk a jövőbeli holdi kereskedelmi partnerségek megalapozásához” - fogalmazott az amerikai kutató.

December elején írta alá a szerződést a Puli Space és az Európai Űrügynökség, az Economx megtudta azt is, hogy annak értéke 2,6 millió euró, amiből fizetik a fuvardíjat, de marad a magyar cég számára is. Ez a több mint egymilliárd forintnak megfelelő összeg az első olyan adatvásárlás, amit az űrügynökség hajt végre egy mélyűri expedíció kapcsán. Várhatóan február 27-én indul útnak a Falcon9-es Floridából, és március 6-án, vagy 7-én a leszállóegység eléri a Hold felszínét. Innentől pedig már csak a jeleket kell várni – fogalmazott Pacher Tibor, hozzátéve: a misszió egy hétig tart majd.

Pacher Tibor, a Puli Space alapítója, előtte a vízszimatoló Kép: Economx

Maga a rakétameghajtású drón is egy kísérlet, az Intuitive Machines űreszköze mint valami szöcske fog ugrálni, egészen pontosan ötször. Az első ugrás még csak 20 méteres lesz, a második viszont már 100 méteres. A legfontosabb a negyedik ugrása lesz, amikor a névtelen H-kráterbe ér földet. Mínusz 200 Celsius fok uralkodik az állandóan árnyékos kráterben („Permanently Shadowed Crater”), amelynek a területéről minden idők első közvetlen felszíni mérési adatait szolgáltathatja a Puli vízszimatolója, amelynek háromnegyed órája lesz, hogy megtalálja a víz nyomait.

Az adatokat a leszállóegység a Puli Spacesnek küldi, a magyar kutatók pedig az ESA munkatársaival értelmezik majd azokat. Az is jó hír, hogy

a szerződés értelmében a következő egy évben az űrügynökségnek nyilvánossá kell hozni a kinyert információt,

így nemsokára meg tudhatjuk, hogy milyen lehetőségeink lehetnek a Holdon.

Megtudtuk azt is, hogy jelenleg 4-6 hónap alatt tud a Puli Space egy ilyen vízszimatoló eszközt legyártani, ha van, aki megfinanszírozza. Mindenesetre valószínűleg megnő az üzleti értéke, ha sikerül az áttörés. Az pedig csak halkan tegyük hozzá, hogy a projektben nincs magyar állami pénz.