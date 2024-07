A Labdarúgó Európa Bajnokság első két hetében 133 vendéglátó egységet és több mint 500 alkoholos italt ellenőriztek a szurkolói rendezvényeken az élelmiszerlánc-felügyeleti szakemberek.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint országszerte 66 helyszínen vizsgálták a vendéglátásra vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartását.

Az ellenőrzések többsége jó eredménnyel zárult: a tisztaság, a szakosított tárolás és a hulladékgyűjtés egyaránt megfelelőnek bizonyult.

Érdekes megállapítás, hogy a vendéglátósok többsége nem használt Re-poharakat, helyettük az egyszer használatos, valamint az üvegpoharakat részesítették előnyben. Gyakori hibaként az alkalmazottak érvényes egészségügyi kiskönyvének hiányát tapasztalták a szakemberek.

Az első két hétben összesen 4 esetben indítottak eljárást, és elmaradtak a gigabüntetések is: a kiszabott bírságok összértéke 255 000 Ft volt.

Az alkoholos italkínálat terén is jól vizsgáztak a szurkolói zónák. Az ellenőrzött 67 vendéglátóegységben kizárólag Nébih azonosítóval rendelkező borokat árultak, és a helyszínen be is tudták mutatni a szükséges számlákat, papírokat.

Sörök és egyéb szeszes italok esetében egyáltalán nem tártak fel jogsértést a felügyelők, és a borászati termékek közül is mindösszesen 10 liter lejárt minőségmegőrzési idejű hibás terméket kellett kivonniuk a forgalomból.

Nem megfelelő higiénia miatt az ellenőrzött 67-ből csak 2 helyszínen kezdeményeztek eljárást, és a dolgozók egészségügyi kiskönyveit is csupán 1 esetben nem találták megfelelőnek.

Az alkoholos italok minőségvizsgálata során több mint 500 termék esetében végeztek helyszíni alkoholmérést, és nem állapítottak meg hibát a szakemberek.

A nyári szezonális ellenőrzés-sorozat augusztus 15-ig tart szerte az országban.

A kormány- és járási hivatalok, valamint a Nébih szakemberei a fesztiválokat, a Balaton-környéki vendéglátóhelyeket, a nyári táborokat, a street foodokat és a strandbüféket is ellenőrzik.