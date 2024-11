Az idei harmadik negyedévben is pompásan alakultak az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók hozamai,

a tagok vagyona 2164,5 milliárd forintos csúcsra ért,

a taglétszám csökkenése megállt, sőt, pár száz taggal bővült is,

a befizetések rekordot döntöttek,

a nyugdíjalapok árfolyama történelmi csúcson jár.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataira hivatkozva a Bank360 azt írja, hogy a befizetéseknek és a hozamoknak köszönhetően tovább nőtt a tagok egyenlege is.

A harmadik negyedév végén a 2164,5 milliárd forint volt a pénztári alapokban, ez azt jelenti, hogy egy átlagos pénztártag számláján már több mint 2 millió forint volt.

Az MNB ugyanakkor a legújabb Pénzügyi stabilitási jelentésében arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt az átlagot néhány ezer kiemelkedően magas egyenlegű tag húzza fel.

A tagság csaknem felének még félmillió forintja sincs a pénztárban,

és a háromnegyedük egyenlege nem éri el a 2 millió forintot.

Jövőre ezek az egyenlegek adómentesen felhasználhatók lesznek lakáscélra, a tagok a saját és a közeli hozzátartozók ilyen jellegű kiadásait is finanszírozhatják majd a pénztári megtakarításból - emlékeztet a szakportál, hozzáteszi:

mindössze 38 ezer olyan pénztártag van azonban, akinek a megtakarítása meghaladja a 10 millió forintot, vagyis elegendő lehet jövőre egy átlagos nagyobb lakás megvásárlásához felvett hitelnél önerőként.

Hacsak nem zöld lakáshitellel veszi az ingatlant, vagy adja a 35 év alatti gyerekének jelzálogkölcsönhöz, mert akkor 10 százalékos önerő is elég lehet. A csak saját erős lakásvásárlás és hitelfelvétel mellett jelzálogkölcsönök törlesztésére is sokféle célú lakásfelújításra is költhetik a nyugdíjpénzüket a tagok egy évig.

A kormány úgy számol, hogy 2025-ben mintegy 300 milliárd forintnyi nyugdíjpénztári megtakarítást használhatnak fel lakáscélra a magyarok.

A szabályok szerint a pénztáraknak tájékoztató levelet kell küldeni a tagoknak a lehetőségről, amiben azt is meg kell írniuk, hogy a tag pontosan mekkora összeget használhat fel ilyen célokra.

Az extra pénzkivét lehetőségének a pénztárak nyilván nem örülnek, hiszen a bekövetkező vagyonvesztés mellett az ezzel járó feladatok plusz terhet rónak rájuk, márpedig a működésüket így is szűkös forrásokból fedezik.

A harmadik negyedév végén is veszteséges volt a szektor, miután a működési költségek meghaladták a bevételeket. Emellett az is aggaszthatja az ágazatot, hogy a pénztári tagság egyre idősebb, ami veszélyeztetheti a pénztárak hosszú távú működését.