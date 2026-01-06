Az ország keleti, délkeleti területein havazik, sok helyen sónedves, latyakos, hókásás, helyenként havas az útburkolat - figyelmeztetett az Útinform kedd reggel a honlapján.

Azt írták, a nyugati területen a havazás elállt vagy csak szállingózik a hó. A délkeleti országrészben, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében eső, havaseső esik.

Az M3-as autópályán Hatvan és Budapest között, az M7-esen a Balaton melletti szakaszon és attól a határ felé elállt a havazás. Az útburkolat többnyire sónedves, helyenként latyakos. Az M3-as autópályán, Hatvan és Mezőkövesd között, illetve az M30-ason latyakos, hókásás.

A fő- és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegye, ahol vizes, sónedves. Felhívták a figyelmet arra, hogy a havazás által érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, emiatt a forgalom jelentősen lassul.

Az M3-as autópályán Mezőnagymihály térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy kamion keresztbe állt, ezért a 138-as kilométernél csak a belső sáv járható.

Az M4-es autóúton Törökszentmiklós közelében, a 128-as kilométernél megpördült egy teherautó és a belső sávban állt meg, ezért Kisújszállás irányába csak a külső sávban lehet haladni.

A 48-as főúton Nagycsere és Haláp között, a 12-es kilométernél két gépkocsi frontálisan ütközött. A baleset miatt a fél útpályát lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.

Ahogy arról beszámoltunk, újabb havazáshullám érkezik, vastag hóréteg alakul ki és hófúvás is kíséri.

A Balatonnál is kritikus lehet a helyzet, ugyanis befagyhat a tó víze, de még sportolásra nem lesz alkalmas a jég, ezért óvatosan kell közelíteni.

A MÁV-csoport kedd reggel közölte, a télies útviszonyok miatt megnövekedett menetidővel közlekednek a Volán-járatok, így érdemes tájékozódni a buszmenetrendről is, mielőtt elindul. Számos helyen kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is kell számítani. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fennakadások miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon, Budapest és Tatabánya között a vonatokon kedden is elfogadják a buszokra érvényes menetjegyeket.

Lázárék rajta vannak az ügyön

A hóhelyzet margójára Lázár János úgynevezett Jelentés 2.0-t tett közzé a Facebookon kedd reggel, jelezve, „a hajnali órák eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt”.

A közlekedésért felelős miniszter azt írta: „a fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként még havas. A látási viszonyok többnyire jók.

A Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100 000 tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre”

– ismertette, majd mint folytatta, „fenntartják az I. fokú hókészenlétet a vasúton: A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások. Az eljutás minden vonalon biztosított.”

Lázár hozzátette, „az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó: Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető”.

Arra is kitért, „a HÉV közlekedésben nincs fennakadás. A MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegyék az utazást a magyar utakon és a vasúton” – ígérte a miniszter, aki megköszönte az érintette munkáját.

A MÁV szerint a Volán-járatok késésére, hosszabb menetidőre kell számítani.

Ezzel egybecsengve a MÁV-csoport a honlapján azt közölte, a télies útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell.

A részletes közlemény szerint

Budapest agglomerációjában, Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek (például a Budapest-Galgamácsa, Vác-Fót, Erdőkertes-Veresegyház, Hévízgyörk-Gödöllő, Őrbottyán-Gödöllő, Százhalombatta-Budapest, Érd-Kelenföld, Esztergom-Budapest, Pilisborosjenő-Budapest, Szentendre-Esztergom, Tahitótfalu-Budapest vonalon)

Baranya vármegyében a járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik Magyarsarlós (forduló), Szalánta (Németi, forduló), Dinnyeberki (forduló) megállót, Varga települést, valamint Kölked több megállóját.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a buszok nem tudják megközelíteni Irota és Szakácsi, Hernádcéce és Alsócéce, Sima és Baskó, Regéc és Mogyoróska településeket.

Tolna vármegyében a Volán-járatok nem érintik Murga, Vas vármegyében Ispánk, Zala vármegyében pedig Zalaköveskút, Magyarföld és Nagykutas adott megállóhelyét.

Karácsony sem tétlenkedik

Kicsivel később a főpolgármester is posztolt közösségi oldalán.

Személyesen teszteltem: a város forgalmasabb útjai még a város legmagasabb pontján is tökéletesen járhatók

– jelentette ki Karácsony Gergely, megköszönve az egész éjszaka dolgozó kollégái munkáját és mindenki türelmét.

„Újabb havazás várható, a munkát folytatjuk. Továbbra is azt kérjük, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, autóval pedig csakis téli gumival közlekedjen” – fogalmazott Budapest főpolgármestere.

Úgy fest, a kormányfő sem rest

Nincs szebb egy havas reggelnél

– írta rövid bejegyzésében reggel a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is megfogalmazta: „A hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára”. Posztjához pedig egy hólapátos fotót csatolt.