A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által közölt államháztartási jelentésből az derül ki, hogy Magyarország 2025-ben 6629 milliárd forintot költött nyugdíjakra, ami 6,8 százalékkal haladta meg a 2024-es kiadásokat. A társadalombiztosítási járulékból 2965 milliárd, a szociális hozzájárulási adóból 2904 milliárd forint folyt be a Nyugdíjbiztosítási Alapba.

A 13. havi nyugdíj és egyéb kiadások miatt a büdzsé 564,5 milliárd forintnyi központi költségvetési támogatást tervezett, de az alap hiánya végül 760 milliárd forint lett

- írta a Portfolio, megjegyezve: ha az Egészségbiztosítási Alapot is figyelembe vesszük, 2025-ben összesen 2700 milliárd forintnyi társadalombiztosítási kiadásnak nem volt egyértelmű fedezete, ami GDP-arányosan mintegy 3 százalékos hiánynak feleltethető meg. Igaz, ennek ellenére a rövid távú pénzügyi működés ettől még zavartalan, az állam már ötödik éve pótolta ki a TB-alapokat hasonló nagyságrendű központi költségvetési támogatással.

Főbb adatok 2025-ből: