A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) becslése szerint a kitűzött, 5 százalékos GDP-arányos hiánycélnak megfelelően alakult az államháztartás tavaly. Ez azt jelenti, hogy januárban még úgy tervezte a költségvetést a szaktárca, hogy a pénzforgalmi hiány 4123 milliárd forint lesz, azonban december végére (többszöri kiigazítás után) az államháztartás központi alrendszere 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Ekkora mértékű éves hiánya még nem volt az államháztartásnak.

Ez a több mint 1600 milliárd forintos hiány első blikkre mindenképpen jelentős különbségnek tűnik, főleg úgy hogy a decembert mínusz 1668,3 milliárddal zárta az államháztartás.

Egyébként nagy titok nincs, a múlt havi bevételi adatok maradtak el látványos módon. Amíg 2024 decemberében 4472,2 milliárd forint folyt be a költségvetésbe, egy évvel később mindössze 3575,1 milliárd forint bevételhez jutott a magyar büdzsé.

Ha az éves adatokat nézzük, akkor végre kimondhatjuk, sikerült az áttörés, és a fogyasztáshoz kapcsolt adókból több mint 10,8 ezer milliárd forintot realizált az NGM, amiből 8,2 ezer milliárd származott áfából (az éves előirányzat 99,9 százaléka), és 1,6 ezer milliárd pedig jövedéki adóból. Az áfabevétel azt is jelenti, hogy

a 9,5 millió magyar fejenként 870044 forintot generált tavaly.

A legnagyobb kiadást továbbra is a 13. havi nyugdíjjal terhelt nyugellátások jelentik, amelyek összesen 7300,6 milliárd forintot tettek ki december végéig.

Viszont óriási gondot okozott az uniós programokból származó pénzek elmaradása. Az NGM 2235,9 milliárd forinttal tervezett, de mindössze 816,5 milliárd forint folyt be. Ez olyan kevés, hogy jellemző módon még 2019-ben is 1251,4 milliárd forint érkezett Brüsszelből.

A minisztérium szerint fontos kiemelni, a 2025. évi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte az, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban. Ugyanakkor a két legnagyobb tétel, több mint 200 milliárd forint 2026. január 14-én megérkezett - hangsúlyozta az NGM. Mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult - tették hozzá.

Ezek szerint 1064 milliárd forint érkezett (volna) tavaly, ami szintén nem éri el az 50 százalékos arányt.