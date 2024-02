Németország nemzeti, és Európa második legnagyobb légitársasága, a Deutsche Lufthansa AG kritikus helyzettel néz szembe: elmérgesedő kollektív bérviták miatt a vállalatcsoport mintegy 25 ezer alkalmazottját képviselő Verdi szakszervezet szerdán és csütörtökön egész napos figyelmeztető sztrájkra szólítja a Lufthansa dolgozóit.

A légi közlekedésnek sokkot okozó sztrájk vonatkozik a Deutsche Lufthansa, a Lufthansa Technik, a Lufthansa Cargo, illetve más leányvállalatokra is. Hétfőn bejelentették, hogy a 27 órás munkabeszüntetésben az ország legnagyobb repülőtere, azaz a frankfurti, továbbá a müncheni, a hamburgi, a berlini és a düsseldorfi légikikötők szerda hajnali 4 órától érintettek – közölte a Rheinische Post.

A létszámhiánnyal küzdő nemzeti légitársaság tájékoztatása szerint a Németországból induló Lufthansa-járatok e heti lemondásairól és az átfoglalási lehetőségekről az utasok hétfő délutántól kapnak értesítést e-mailben vagy az alkalmazásban. A szerdán vagy csütörtökön utazásra készülő ügyfelektől azt kérik, hogy kövessék nyomon a légitársaság weboldalán a változásokat.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szerint körülbelül százezer utazót érint majd a mostani sztrájk, ami azzal jár, hogy például nem tudnak majd áthaladni a biztonsági kapukon, illetve a földi kiszolgálók nem biztosítják a beszálláshoz és a gépek indulásához szükséges kötelező folyamatokat. Mivel a sztrájkba ezúttal már a teljes földi személyzetet bevonják – a karbantartástól az utasok és repülőgépek kezeléséig –, jelentős járattörlések és késések várhatók.

A pilóták már sztrájkolnak, jöhetnek a stewardessek

Vasárnap óta a pilóták is sztrájkolnak a Lufthansa egyik leányvállalatánál, a Discovernél, ahol ugyancsak elakadtak a tárgyalások a kollektív szerződésről. A két és fél éve alapított, összesen 24 repülőgépet és szabadidős járatokat üzemeltető légitársaságnál a tiltakozások miatt hétfő estig jelentős a káosz több repülőtéren, főként Frankfurtban, ahol számos csatlakozást kellett törölni, turisták százainak maradt el a tervezett indulása.

A Westdeutche Zeitung információi szerint Frankfurtból olyan Discover járatokat töröltek, amelyek például a Gran Canaria-ra, Fuerteventurára, Mexikóba és az Egyesült Államokba készültek. A leánycégnél alkalmazott pilóták akciója már a harmadik a karácsony előtti ötórás figyelmeztető sztrájk és a január végi, egész napos rendes sztrájk után, amelyet a Vereinigung Cockpit pilótaszakszervezet koordinál.

A FAZ megírta: dominóelv-szerűen a pilóták és a földi személyzet mellett

a hetek óta zajló egyeztetésekben a légiutas-kísérők is megelégelték az alacsony bérajánlatokat, ezért ők is készen állnak ők a leállásokra.

A stewardesseket képviselő UFO légiutas-szakszervezet a múlt héten már megszakította az anyavállalat mintegy 18 ezer légiutaskísérőjének fizetéséről szóló tárgyalásokat és nagy az esélye, hogy következő lépésként kivonják magukat a fedélzetekről.

Több mint ezer járatot töröltek

A Verdi szakszervezet február elsején már mintegy 11 németországi repülőtéren egész napos munkabeszüntetésre szólította fel a biztonsági magáncégek alkalmazottait, emiatt lebénultak a repterek ellenőrző pontjai.

Az ADV repülőtéri szövetség becslése szerint ez azzal járt, hogy múlt csütörtökön mintegy kétszázezer utazó érintettégével az országban összesen 1100 járatot töröltek vagy a gépek jelentősen késtek a Lufhansánál, míg Berlinben, Hamburgban, Hannoverben, Brémában, Lipcsében és Stuttgartban már előző nap lemondtak minden indulást.

A Lufthansa rekordnyereségére és az alkalmazottak megnövekedett leterheltségére hivatkozva a Verdi 12,5 százalékkal több fizetést, de legalább havi 500 eurót követel a földi kiszolgálóknak, emellett csoportszinten 3000 eurós inflációs kompenzációs bónuszt.

A munkaadók szerint ezek az igények csak ebben az évben 250 millió eurós többletköltséget jelentenének.

A légitársaságnál nagy a feszültség: érthetetlennek tartják, hogy a szakszervezet miért nem várja meg a munkáltatók új ajánlatait, szerintük a szerdától meghirdetett sztrájk aránytalanul nagy terhet ró az utasokra. Úgy vélik, a durva lépéssel nem a dolgozók számára jó megoldásokat alkalmazzák az érdekek érvényesítésére, hanem más szempontokról van szó. Ezzel utalhattak arra, hogy versenytársak állnak a háttérben, de ezt a szakszervezet nem kommentálta – közölte a dpa hírügynökség.

Hosszabb leállások is jöhetnek

Már most is körülbelül tíz százalékkal kevesebb pénz van a munkavállalók zsebében, mint három évvel ezelőtt. A rekordnyereség ellenére a helyzet tovább romlik, ezért az alkalmazottak most egyértelmű választ adnak, és az sem hatja meg őket, hogy van olyan reptér, ahol bruttó 200 eurós plusz fizetést ajánlottak, hogy mégis jöjjenek be dolgozni – jelentette ki Marvin Reschinsky, a Verdi tárgyalója.

Jelezte, hogy nem állnának le a munkával, ha a légicég ugyanolyan béremelést biztosítana a földi alkalmazottaknak, mint a csoport más munkavállalói számára, erre azonban nem volt hajlandóság a tárgyalóasztalnál.

Ezért reméljük, hogy az utasok megértik, mert az alkalmazottakhoz hasonlóan ők is szeretnének véget vetni a létszámhiánynak és jobb szolgáltatást várnának, amihez azonban vonzóbb munkakörülményekre van szükség – üzente a légitársaság ügyfeleinek, hozzátéve, hogy ha a Lufthansa ezt most nem veszi észre, akkor az alkalmazottak készen állnak a hosszabb sztrájkokra is.