Szerdától már csak elektronikus belépési engedéllyel utazhatnak be Nagy-Britanniába azok az Európán kívüli országokból érkező utasok, akiknek nem kell külön vízum a brit határ átlépéséhez. Tavasztól az Európából – köztük az EU-országokból – érkező nem vízumkötelezett látogatók is csak ilyen engedély birtokában léphetnek be Nagy-Britanniába.

A brit kormány az elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) nevű online dokumentumot kísérleti jelleggel Katar esetében már 2023-ban bevezette, tavaly februártól pedig az Öböl-menti Együttműködési Tanácshoz (GCC) tartozó többi ország, valamint Jordánia állampolgáraira is kiterjesztette.

Az Európán kívüli többi nem vízumkötelezett ország állampolgárai november végén kezdhették meg az ETA kiváltását, és számukra a londoni belügyminisztérium rendelkezése alapján szerdától már kötelező az elektronikus belépési engedély a nagy-britanniai beutazáshoz.

A szabályozás 48 országra, köztük az Egyesült Államokra is vonatkozik.

Az európai országokra, köztük az Európai Unió tagállamaira 2025. április 2-án szintén érvénybe lép az ETA-rendszer. Az európaiak március 5-től kezdhetik kiváltani a brit beutazási engedélyt.

A 10 fontba (ötezer forintba) kerülő engedély két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú nagy-britanniai beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb hat hónapi időtartamra. A londoni belügyi tárca meghatározása szerint az ETA nem vízum, hanem digitális beutazási engedély, amelyet a mobileszközökre letölthető, UK ETA nevű alkalmazással lehet kérvényezni.

A minisztérium ígérete szerint az alkalmazás gyors és egyszerű ügyintézést tesz lehetővé, és a kérvényezők zöme néhány óra alatt választ kap folyamodványára. Azok, akiknek nincs erre alkalmas mobileszközük, a gov.uk brit kormányzati honlapon is benyújthatják ETA-kérvényüket.

London már a brit EU-tagság öt ével ezelőtti megszűnése (Brexit) után jelezte, hogy idővel a vízumkötelezettség nélküli beutazóknak, köztük az EU-tagországok állampolgárainak is szükségük lesz belépési engedélyre.

Nem kell kiváltaniuk az ETA-t azoknak az EU-állampolgároknak, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, és megszerezték az ehhez szükséges, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status), amely változatlanul biztosítja számukra a brit EU-tagság idején megszerzett jogosultságaikat.