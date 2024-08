A biodízel nemzetközi napja alkalmából kiadott közleményben azt írták, hogy a Mol-csoport a „shape tommorrow" elnevezésű hosszú távú stratégiája révén egyre nagyobb hangsúlyt fektet az olyan megújuló üzemanyagokra, mint a biodízel, amelyet növényi olajokból, állati zsírokból, használt sütőolajból vagy hulladékból állítanak elő, a körforgásos gazdaság bekapcsolása pedig fokozza a bio- és hulladék anyagáramok hozzájárulását a termeléshez – közölte a Mol az MTI-vel.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a bioüzemanyagok használatával nemcsak a légkörbe jutó szén-dioxid mennyisége csökken, hanem a bekevert komponens mennyiségének arányában enyhül a közlekedés, és ezen keresztül a gazdaság kőolajfüggősége is. Kiemelték:

egy tonna biodízel mintegy két-három tonna szén-dioxidot takarít meg a fosszilis gázolajhoz képest.

A Mol-csoport kilenc országot lát el olyan üzemanyaggal, amelybe – több százezer tonna mennyiségben – biodízelt vagy bioetanolt, adott esetben egyéb megújuló eredetű anyagokat is kever.

A Mol 2008 óta van jelen a biodízel gyártásban a résztulajdonában álló Rossi Biofuel Zrt. révén, amely mára évi több mint 200 ezer tonna kapacitásával jelentősen megnövelte a Magyarországon előállított bioüzemanyagok mennyiségét. A kapacitás negyedét az úgynevezett fejlett biodízel teszi ki, amely különböző típusú és eredetű zsíros hulladékok, például a használt étolajok, állati zsiradékok vagy a növényi olajgyártásból származó maradékok feldolgozását is lehetővé teszi.

A 2011 óta a használt konyhai zsiradékot a kijelölt Mol-töltőállomásokon is le lehet adni.

Így a lakosság közreműködésével 2023 első fél évéig mintegy 3 ezer tonna használt sütőolaj gyűlt össze. Ezt követően a MOHU a koncesszió indulásával megtöbbszörözte ezt a mennyiséget: már 2023 második felében mintegy 6 ezer tonna használt sütőolajat gyűjtött össze, hiszen minden hulladékudvaron le lehet már adni a használt sütőolajat is. Felidézték: 2022-ben a Budapest Airporttal, a Wizz Airrel és a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft.-vel együttműködve megkezdte a Mol a fenntartható repülőgép-üzemanyag kereskedelmi tesztelését is.

A közlemény szerint a világ egyre növekvő energiaigénye miatt egyre változatosabb üzemanyag-portfolióra lesz szükség, ezért a Mol a bioüzemanyagok mellett számos további technológiát tesztel.

A vállalat idén áprilisban adta át a Dunai Finomító új zöldhidrogén üzemét, ahol évi 1600 tonnát termelnek az energiahordozóból, hogy azt az üzemanyaggyártás során használják, ezzel évente mintegy 25 ezer tonnával csökkentve a finomító szén-dioxid-kibocsátását – jelezték a közleményben.