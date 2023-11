A mesterséges intelligencia drasztikusan csökkenteni fogja a kasszasiker animációs filmek készítésének költségeit. Nem ismerek olyan iparágat, amelyre nagyobb hatással lenne, mint a média, a szórakoztatás és az alkotás bármely aspektusára – véli Jeffrey Katzenberg, az iparág régi vezetője a Bloomberg New Economy Forum csütörtöki panelbeszélgetésén.

„A régi szép időkben 500 művészre és évekre volt szükség egy világszínvonalú animációs film elkészítéséhez. Nem hiszem, hogy három év múlva ennek akár egytizedére szükség lesz. A mesterséges intelligencia bevezetése tízszeresére fogja gyorsítani a szórakoztatóipar digitális átalakulását” – mondta a 72 éves szakember, aki a Walt Disney filmstúdió termelési vezetőjeként vált ismertté, mielőtt Steven Spielberg filmrendezővel és David Geffen hollywoodi vezetővel közösen megalapították a DreamWorks céget.

A túl sok MI-modell már inkább problematikus

Sara Menker, a GRO Intelligence alapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a gépi tanulás segít megjósolni a keresletet, a kínálatot és az árakat minden mezőgazdasági árucikk esetében is világszerte, valamint segít a nagy adathalmazokból való kitermelésben és a kockázatértékelés javításában is. Azonban egyre nagyobb problémát jelent az is, hogy túl sok modell van: csak az ő ágazatán belül 2,9 millió létezik.

Szintén óvatos volt a mesterséges intelligencia buktatóival kapcsolatban Kai-Fu Lee, az MI-rendszerek fejlesztésének négy évtizedes veteránja, aki arra figyelmeztetett, hogy amit néhány évvel ezelőtt a Cambridge Analytica esetében láttunk, az most szteroidokban van, utalva a Facebook felhasználói adatok tömkelegére, amelyeket az azóta megszűnt cég begyűjtött. Lee szerint a szabályozásnak mégis mértéktartónak kell lennie, hogy ne fojtsa el az innovációt.

„A mesterséges intelligencia mint egy fényesen csillogó új dolog körüli izgalom nem párosult a szükséges képzéssel és megértéssel. Hatalmas kihívás áll előttünk, hogy ha ilyen messzire és ilyen gyorsan haladunk a munkaerő áttervezése nélkül, akkor valójában nagy a lemaradás, ami még több társadalmi problémát okoz” – mondta Bob Moritz, a PwC globális elnöke.