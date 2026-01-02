Béatrice Pilloud a mintegy 40 ember életét követelő tűzeset kapcsán azt mondta, jelenleg abból indulnak ki, hogy a tüzet pezsgősüvegekbe rögzített bengálfáklyák okozták, amelyek túl közel kerülhettek a mennyezethez, ahonnan a lángok nagyon gyorsan és nagy területen tova terjedtek.

Az MTI azt írja, a nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.

Pilloud szerint jelenleg vizsgálják, hogy indítanak-e bűntetőeljárást gondatlan emberölés gyanújával. Hozzátette, hogy ez lenne a helyzet, ha meg tudnák állapítani egy még élő személy felelősségét a tragédiában. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő habszivacsot előírásszerűen helyezték-e fel a mennyezetre.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke szerint a 119 sérültből 113 személyt sikerült azonosítani: 71 svájci, 14 francia, 11 olasz és 4 szerb állampolgárt. Mathias Reynard, a kanton elnöke közölte, hogy mintegy ötven sérültet más európai országokba szállítottak vagy fognak átszállítani súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra.