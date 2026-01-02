Béatrice Pilloud a mintegy 40 ember életét követelő tűzeset kapcsán azt mondta, jelenleg abból indulnak ki, hogy a tüzet pezsgősüvegekbe rögzített bengálfáklyák okozták, amelyek túl közel kerülhettek a mennyezethez, ahonnan a lángok nagyon gyorsan és nagy területen tova terjedtek.
Az MTI azt írja, a nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
Pilloud szerint jelenleg vizsgálják, hogy indítanak-e bűntetőeljárást gondatlan emberölés gyanújával. Hozzátette, hogy ez lenne a helyzet, ha meg tudnák állapítani egy még élő személy felelősségét a tragédiában. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő habszivacsot előírásszerűen helyezték-e fel a mennyezetre.
Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke szerint a 119 sérültből 113 személyt sikerült azonosítani: 71 svájci, 14 francia, 11 olasz és 4 szerb állampolgárt. Mathias Reynard, a kanton elnöke közölte, hogy mintegy ötven sérültet más európai országokba szállítottak vagy fognak átszállítani súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra.
Ötnapos gyászba borult SvájcSenki sem számított arra, hogy egy szörnyű tragédia indítja az évet a világ egyik legnyugodtabb helyén. Svájcban félárbócra engedték a zászlókat, és gyásznapokat rendeltek el az egyik síközpontban történt 40 halálos áldozatot követelő tűzvész miatt.
