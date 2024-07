Az elmúlt hét elején a PM közzétette a friss államháztartási adatokat. A kamatkiadások közel 650 milliárd forinttal rosszabbul állnak most, mint tavaly ilyenkor, de még így is az elmúlt 22 év legalacsonyabb június havi deficitjéről adott számot a minisztérium.

Egyre rosszabbul áll az államháztartás

Június végéig az államháztartás központi alrendszere 2 656,4 milliárd forintos hiánnyal zárt – derül ki a Pénzügyminisztérium (PM) friss adataiból. Ezen belül a központi költségvetés 2 640,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 145,6 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 161,9 milliárd forintos hiányt mutattak. Júniusban egy hónap alatt a központi alrendszer 107,8 milliárd forint hiánnyal zárt, ami az elmúlt 22 év legkedvezőbb hatodik havi mutatója.

Rossz hír jött az állampapír tulajdonosoknak

Aki most venne állampapírt, nincs könnyű dolga, már ritkaságnak számít a 8 százalék feletti kamat. A Bónusz Magyar Állampapír új éves kamata július 26-tól három hónapon át évi 7,89 százalékra változott. A másik, jelenleg is vásárolható BMÁP kamatfordulója augusztus 26-án esedékes, addig 8,37 százalékkal kamatozik a 2027/N sorozatszámú kötvény. A Prémium Magyar Állampapír jövő április közepéig évi 7,9 százalékkal kamatozik, aki most vásárol, ennek kapja meg az időarányos részét.

Messzire se kellett menni a 60-70 százalék nyerőért

Egy kivétellel az összes most megvásárolható lakossági állampapír kamata 8 százalék alá csökkent, ez meg is látszik a heti értékesítési adatokon. Nagy kérdés, mihez kezdjen a pénzével, aki nem éri be a 8 százalékos vagy még kisebb állampapír hozammal – bár összességében ez sem kevés: az idénre várt 4 százalékos infláció felett még így is reálhozamot biztosít az összes hazai állampapír. Igazán jól azok jártak, akik egyedi részvényekből szemezgettek, fél év alatt ugyanis bődületes nyereséget lehetett realizálni és ehhez nem is kellett ultra kockázatos részvényekben gondolkodni.

A magyar tőzsde idei sztárja egyértelműen az ANY Biztonsági Nyomda papírja, amely 71 százalékkal ér többet, mint január elején. Sőt a cég osztalékot is fizetett, azzal együtt 81 százalékos pluszt lehetett realizálni. Az Alteo befektetői 65 százalékos hozamot érhettek el idén, ennyivel nőtt a cég értéke. Elégedetten dőlhetnek hátra a Magyar Telekom részvényesei is, év eleji befektetésük ma 60 százalékkal él többet.

Hetek óta menetel a magyar sztárrészvény

Nincs már messze történelmi rekordjától az OTP részvények árfolyama. Az elemzői várakozások szerint a jelenlegi környezetben stabil profittermelésre képes a bankcsoport, így kitarthat a lendület a részvény piacán. Az év elejéhez képest már 19 százalékkal nőtt az árfolyam, az elmúlt egy évben pedig 47 százalékkal.

Jövőre duplázódik a gyermekek után járó adókedvezmény

A 2025-ös évben a gyermekek után járó adókedvezmény mértékét megduplázzuk – jelentette be a Facebookon a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a posztot a tusványosi beszéde után tette ki, ahol elmondta: a békeköltségvetés részeként szükséges a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázása 2025-től, mivel meg kell akadályozni a demográfiai hanyatlást.

Éves szinten egy gyereknél 240 ezer; két gyereknél 960 ezer; míg három gyereknél 2,376 millió forint lehet a kedvezmény megfelelő adóalap esetén, várhatóan jövő év második felében. Ennyivel járhatnak tehát jobban ezek a háztartások, már ha rendelkeznek akkora adóalappal, amibe ez egyáltalán belefér. A családi adókedvezmény duplázása mintegy 240 milliárd forint többletbe kerülne a magyar költségvetésnek.

Gulyás Gergely: Üzemanyaghiány alakulhat ki, ha nem változik a helyzet

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte a kormányzati tájékoztatót, hogy véleménye szerint Ukrajna a kőolajszállítás blokkolásával zsarolja Magyarországot és Szlovákiát a békepárti álláspontjuk miatt. Gulyás Gergely szerint amennyiben a jelenlegi helyzet nem változik, akkor üzemanyaghiány alakulhat ki. A miniszter szerint szeptemberig megoldást kell találni erre a helyzetre. Gulyás Gergely szerint Ukrajna lehetetlen helyzetbe hozza Magyarországot, miközben Ukrajna Magyarországról importálja a legtöbb áramot, valamint rengeteg ukránnak nyújtunk menedéket. Ennek ellenére Magyarország nem fogja zsarolni Ukrajnát.

Elemző: ez figyelmeztetés a magyar politika számára

Az Erste elemzője szerint az ukrán döntés figyelmeztetésként értelmezhető a magyar politika számára, hogy készek leállítani az orosz olaj vezetékes szállítását a régió felé — annak ellenére, hogy a tranzit bevételt hoz Ukrajna és az Ukrtransnafta számára — ha a magyar és a szlovák politika nem változik az orosz-ukrán háború vonatkozásában.

Nagy Márton: sokat vitatkozunk Hernádi Zsolttal, kölcsönös tisztelet mellett

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége a héten. Szó esett a kínai óriáshitelről, a Lukoil lépéséről és hogy miről vitatkozik rendszeresen Hernádi Zsolttal.

Nagy Márton véleménye szerint a második negyedéves gazdasági növekedés elmarad a január – március időszakétól. Ennek fő oka, hogy a magyar iparvállalatok exportteljesítményét rendkívül visszafogja az EU-s és főleg a német kereslet alakulása. Ám erre a magyar kormánynak nincs igazán ráhatása. A tárcavezető úgy látja, Németország leszakadóban van az elektromos autózásra való átállásban, ami ugyancsak hátrány a magyar beszállítók szempontjából. Úgy véli azonban, hogy még egy visszafogottabb második negyedévvel is a teljes év 2,2-2,3 százalékos növekedéssel zárulhat.

A napokban kiderült 1 milliárd eurós kínai hitelről azt mondta, hogy nem kell csodálkozni azon, ha a kínai tőke megjelenik Magyarországon, akkor a pénzügyi rendszerekben, hitelezésben is feltűnnek ottani pénzintézetek. De ezzel az összeggel is rendben van az adósság devizaaránya (29 százalék). A költségvetést annak ismeretében nyújtják be novemberben, hogyan alakul az amerikai elnökválasztás. A miniszter azt ígérte, ha Trump nyer, akkor béke-költségvetést visznek a parlament elé.

Milyen adatokra várunk?

Kedden a második negyedévi GDP első becslését közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 első negyedévében a nyers adatok szerint 1,1 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest - a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján - a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal nőtt.



Szintén kedden jelenik meg a turisztikai szálláshelyek forgalmának júniusi statisztikája. 2024 májusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 18, a vendégéjszakáké 13 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 5,1, a külföldivendég-éjszakáké 21 százalékkal emelkedett. 2024. január-májusban a belföldi vendégek által a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 4,9, a külföldieké 13 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.



Szerdán az ipari termelői árak júniusi és a lakásépítések-építési engedélyek első félévi adatait közli a KSH.



Májusban az ipari termelői árak átlagosan 0,2 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi értékesítés árai 3,9 százalékkal mérséklődtek, az exportértékesítéséi 1,7 százalékkal nőttek.



Az első negyedévben 2779 új lakás épült, 23 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 4524 volt, 9,3 százalékkal maradt el a 2023 azonos időszakitól. A fővárosban 35 százalékkal kevesebb, összesen 910 lakás épült. A jelentés szerint a megyei jogú városokban 7,7, a többi városban 22, a községekben pedig 16 százalékkal kevesebb lakást adtak át, mint 2023 első negyedévében.



Csütörtökön a külkereskedelmi forgalom májusi második becslése jelenik meg. Az első becslés szerint májusban az export euróban számított értéke 8,8, míg az importé 9,0 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakitól. A termék-külkereskedelmi egyenleg 73 millió euróval romlott, 1,1 milliárd euró (444 milliárd forint) volt.



Szintén csütörtökön közli a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) a beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított júliusi értékét. A BMI júniusi értéke: 49,4. Júniusban a válaszadók az előző hónaphoz képest mérsékelt visszaesésről számoltak be. Az elmúlt időszak mérsékelt bővülését követően ebben a hónapban fordulat következett be a feldolgozóiparban, a BMI 50 alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra, 50 feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére utal.