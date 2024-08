Az idei második negyedévben negyedéves bázison 0,3 százalékkal nőtt a szezonálisan kiigazított adatok szerint a bruttó hazai össztermék (GDP) az Európai Unióban és az euróövezetben egyaránt, míg az előző év azonos időszakával összevetve az EU-ban 0,8, míg az euróövezetben 0,6 százalékkal bővült a GDP – derült ki az unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán publikált adatsorából, mely gyakorlatilag megegyezik a július végi első becslésüknek.

Az első negyedévben is 0,3 százalékos növekedést regisztráltak negyedéves bázison mindkét régióban, míg éves összevetésben az unió 27 gazdasága összességében 0,6, míg az eurót használó 20 állam 0,5 százalékkal nőtt, így a növekedési ütem előbbiben 0,2 százalékponttal, míg a valutaunióban 0,1 százalékponttal javult.

Mindeközben

az Egyesült Államok gazdasága a második negyedévben 0,7 százalékkal bővült az előzővel összevetve, éves bázison pedig 3,1 százalékos növekedést regisztráltak.

Az amerikai gazdaság ráadásul gyorsuló ütemben bővül, ugyanis az első negyedévben az előzővel összehasonlítva 0,4 százalékos, míg az előző évivel összevetve 2,9 százalékos növekedést mértek a statisztikusok.

Kép: Economx

Az elmúlt években az EU (és benne az euróövezet) valamint az Egyesült Államok gazdasága nagyjából együtt mozgott, bár az USA gazdasága többnyire az európai felett teljesített, néhány százalékpont volt mindössze a különbség, viszont

tavaly az amerikai GDP ellépett az európaitól, és 2023 végére már 2,7 százalékpontos különbség alakult ki a növekedést nézve a két régió között, amire bő tíz éve nem volt példa.

És ez a tendencia „beállni” látszik, ugyan csökkent a különbség – 2,3 százalékpontra –, de az USA gazdasága továbbra is jobban prosperál az európainál.

Magyarország hogy áll Európán belül?

Negyedéves bázison Lengyelországban (1,5 százalék), Írországban (1,2 százalék) és Hollandiában (1 százalék) mérték a legnagyobb növekedést az EU-ban, míg éves bázison is a lengyel gazdaság bővült a leggyorsabban – 4 százalékkal –, megelőzve Ciprust (3,7 százalék) és Spanyolországot (2,9 százalék).

Szintén negyedéves bázison nézve Magyarország a vert mezőnyben található a 0,2 százalékos visszaesésével.

Visszaesést negyedéves bázison még Lettországban, Svédországban (-0,8 százalék) és Németországban (-0,1 százalék) mértek. A német gazdaság Magyarország legfontosabb exportpartnere, így Németország gyengélkedése magával húzza a magyar gazdaságot is – ez meg is látszik például a friss ipari adatokon is.

Éves összevetésben már jobb a helyzet: az 1,3 százalékos második negyedévi növekedésünk jobb az uniós átlagnál is, összességében – a rendelkezésre álló adatok alapján – a nyolcadik a rangsorban.