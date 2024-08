Gyorsan telnek a napok a párizsi olimpiai faluban, a versenyek finiséhez érkeztünk. Új versenyző már nem érkezik, többen – mint például a női kézilabdásaink – a kiesésük utáni napon már hazarepültek. A hétvége azért még zsúfolt lesz magyar szempontból, sok éremesély várható még. Az eddigi érmesek még felvonulnak a Champions Parkban, s egyébként is kapnak néhány napot pihenni. Miután a hét második felében – különösen pénteken – éremeső volt, az aranygépnek szerencsére komoly terhelése lesz.

Magad uram - ha nem jön senki

Magában a faluban a második hétre valóban sokat javult az étkezési ellátás színvonala, ám van olyan szolgáltatás, amit lényegében alacsony színvonalon működik. A szobák takarítását többé-kevésbé el kellett engedni: a váltásoknál lényegében soha nem érkezett meg a takarító személyzet, de a rendszeres takarítások is csúsznak napokat – nemcsak a magyar házban, az egész faluban. Így a csapatok és az önkéntesek igyekeznek pótolni a hiányzó takarítókat, de a sportolók is be- besegítenek.

Érmek, bulik és születésnapok

A második hétre többé-kevésbé kialakult rendje lett az érmesek üdvözlésének: mérkőzéseik után külön kis busz hozza őket vissza a faluba, ahol elkészülnek a MOB oldalán elérhető exkluzív interjúk. Hát a péntek esti interjútömeg megszervezésében azért voltak fennakadások – mégiscsak ritka az, amikor egyetlen napon 6 érmessel, közük 2 aranyérmessel kell megszervezni az interjút. Érmeseinket a faluban francia finomság és pezsgő is várja.

Halász Bence esetében ráadásul az ünneplést még születésnapi köszöntéssel is ki kellett egészíteni – természetesen volt torta gyertyával a faluban.

A nyerteseket más csapatok is megünneplik természetesen. A szerbeknél Djokovic győzelme után komoly táncmulatság is volt. Persze, általánosságban visszafogott az ünneplés – nálunk mindenképp. Már csak azért is, mert a még versenyre készülőkre igyekeznek odafigyelni a többiek, ám az előttünk álló hétvége ebben a tekintetben is hozhat újat. Általánosságban hajnali éjfélkor elcsendesedik a falu és reggel 6-ig viszonylagos nyugalom van. Persze, az ilyen „csendet” is meg lehet törni: a csapat több tagja a hét elején, versenye után éjjfél után kerekezett keresztül-kasul a faluban Valter Attilával – az elhíresült Csepel Camping kerékpárjainkon.



Mini expo és vendégjárás

Az olimpiának színes kiegészítő színfoltjai a nemzeti olimpia bizottságok házai, amelyek a La Vilette Parkan vannak. Ezek meglátogatása külön kulturális élményt jelent az olimpiára érkező turistáknak, a versenyeiken túleső sportolóknak. Általában sorok kígyóznak előttük, a kanadai és a francia ház akkora, hogy csak az üzemeltetéshez közel 100 fős staff tartozik. A német ház nem a parkban van, ők egy egész stadiont kibéreltek német háznak.

Sokakat meglep a falu zártsága, de itt tényleg rend van.

Még a VIP vendégek (állami vezetők, szponzorok, de még a családtagok is) csak Guest Pass-szal tudnak belépni a faluba.

Ez lényegében ez egy speciális ideiglenes akkreditációs kártya. Az egy időben fogadható vendégek száma is limitált: a magyar csapat egy nap alatt 25-30 vendéget fogadhat. A látogatók nevét legalább 24 órával korábban le kell adni, a vendégeket minden esetben a csapathoz tartozón személynek kell fogadnia a falu bejáratánál és végig kísérnie őt a látogatás ideje alatt. Ugyancsak betartandó szabály, hogy minden vendégnek este 9 óráig el kell hagynia a falu területét – ha valaki nem lép ki, azonnal érkezik a jelzés a csapatirodára. Ez flottul működik – nem úgy, mint a takarítás.

Hétfői köszöntés

A magyar csapat hétfőn érkezik haza. Az olimpikonon ünnepélyes fogadása 2024. augusztus 12-én 15 órától a Puskás Stadion melletti szobor parkban lesz, ahova várunk mindenkit szeretettel.

A szerző, Pignitzky Dorottya, a MOB sportszakmai főmunkatársa, a párizsi csapatiroda tagja