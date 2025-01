A lángok még mindig falják a vidéket, a tűzoltók továbbra is harcolnak, a Los Angelest sújtó kolosszális erdőtüzek pedig

legalább 25 ember halálát okozták,

és több mint 12 ezer épületet pusztítottak el.

Egyes városnegyedek úgy néznek ki, mintha tűzbomba robbant volna.

A JPMorgan becslése szerint az eddigi károk meghaladják az 50 milliárd dollárt, ezzel ez a katasztrófa az Egyesült Államok történetének egyik legköltségesebb tragédiája lett. S bár a tüzek még mindig égnek, sokan már a gyásznak abban a szakaszában tartanak, amikor azon kezdenek gondolkodni, vajon megelőzhető lett volna-e ez az esemény. A válasz röviden: igen.

+3 A rossz szabályok újraírása segíthet a kaliforniaiak jövőjén Tűzoltók dolgoznak Santa Monica közelében a Palisade tűz okozta károk elhárításán 2025. január 15-én

Nem éri meg vitatkozni a tudománnyal

Los Angelesben élni mindig is kockázatos volt. A hegyek és a tenger közé szorítva Amerika második legnagyobb városa hajlamos a tüzekre, árvizekre és földrengésekre. A klímaváltozás tovább növeli a veszélyt, mivel a tüzek gyakoribbá és súlyosabbá válnak. Az időjárás „ostorcsapása” teremtette meg a tüzek színterét: a növényzet a heves esőzések után virágzott, majd a hosszú szárazság miatt gyújtóssá száradt. A tűz fellobbant és az erős Santa Ana szélben gyorsan terjedt – írja elemzésében a The Economist.

Még ha a világ meg is próbálja visszaszorítani a károsanyag-kibocsátást, az ilyen riasztó időjárási minták egyre gyakoribbá válnak – ez tény, tudomány, vitatkozni ezzel felesleges.

Emiatt a sebezhető helyeknek mindenütt arra kell koncentrálni, hogy kevésbé legyenek sebezhetők. Ez az, amiben a politika LA-ben, Kaliforniában és Amerikában kudarcot vallott.

Az angyalok városában szigorú előírások szabják meg, hogy az új házaknak tűzállónak kell lenniük, azonban a környéken a legtöbb ház nem új. Az NIMBYizmus (vagyis a Not in My Backyard – egy mozgalom, amely a lakosok ellenállására utal a közösségeikben javasolt változtatásokkal vagy fejlesztésekkel szemben – a szerk.) és a bonyolult környezetvédelmi szabályok rendkívül megnehezítik az építkezést, így a lakásállomány nagy része a modern építési szabályok előtti, és gyúlékony fával van tele, vagy borítva. A sűrű, strukturált városi beépítés a szakemberek szerint ellenállóbb lenne a tűzzel szemben, de Los Angeles nagy része egylakásos családi házakból áll (úgynevezett single family homes), amelyek a hegyek lábánál elterülő, gyúlékony aljnövényzetbe ágyazódva terjeszkednek. A gyúlékony növényzet kiirtása vagy ritkítása nehéz feladat, mivel komoly környezetvédelmi procedúrán és ellenőrzésen kell átesni.

Nincsen stabil biztosítási piac

A biztosítási piacon megfigyelhető egy olyan törekvés, hogy drasztikusan emelejék azoknak az ingatlanoknak a biztosítási díjait, amiket veszélyes, vagy kockázatosabb területre építenek fel, és kalkuláljanak sokkal kedvezőbb díjakat azon felhasználók számára, akik a nyersanyagok kiválasztásnál is tűzálóbb, biztonságosabb ingatlant építenek fel.

A kaliforniaiak azonban 1988-ban megszavazták, hogy maximalizálják az államban a biztosítási díjakat.

Nemcsak az otthonok biztonságosabbá tételére irányuló alapvető ösztönző hiányzott, hanem néhány biztosító ki is vonult az államból, mert a biztosítások kötése nem kifizetődő.

A reform, amely lehetővé teszi számukra, hogy modellalapú kockázatbecsléseket használjanak, csak január 2-án lépett hatályba.

Hatvan éve nem bővítették a tűzoltóság állományát

Kalifornia népszavazás-függősége megnehezíti az állam költségvetését is. Egy 1978-as választási kezdeményezés akadályokat gördít az ingatlanadók emelése elé is. A városok nincsenek éppen pénzszűkében, mégsincs normálisan megoldva például a tűzoltóság helyzete.

Traci Park, a Los Angeles-i 11-es körzet tanácstagja – amely magában foglalja a Pacific Palisades-t is, ahol most a tüzek tombolnak – úgy nyilatkozott,

Los Angeles városában a tűzoltók száma 50-60 éve változatlan, annak ellenére, hogy legalább 62 új tűzoltóállomásra lenne szükség az átlagos napi igény kielégítéséhez.

„Annyira kevés a létszámunk, hogy válaszidőnk kétszerese a nemzeti szabványoknak” – hívta fel a figyelmet a problémára a tanácstag. Hozzátette: ebben a régióban folyamatosan keletkeznek tüzek, ennek következtében a kerületben élők nagyon jól ismerik a hibás protokollokat, amelyeket egy ilyen vészhelyzetben megkövetelnek tőlük.

„Hihetetlenül frusztráló látni, hogy ugyanezek a problémák megismétlődnek Los Angeles történetének legpusztítóbb katasztrófájában” – közölte Traci Park.

Politikai csatározás helyett konkrét piaci szabályozás kell

A természeti katasztrófák – az árvizektől a tűzeseteken át a hurrikánokig – világszerte egyre nagyobb áldozatokat követelnek. A nemzeti és helyi vezetőknek együtt kellene működniük a károk csökkentésének érdekében. Ehelyett Donald Trump inkább politikai pirospontokat próbált szerezni azzal, hogy Kalifornia kormányzóját, Gavin Newsomot hibáztatta a katasztrófa miatt, és „Newscumnak” nevezte.

Amerikának sürgősen ki kell alakítania egy olyan szabályozási és biztosítási rendszert, amelyek megfelelő ösztönzőket teremtenek azáltal, hogy támogatják az otthonok megerősítésének költséghatékony módjait, és arra ösztönzik az embereket, hogy biztonságosabb helyeken éljenek.

Az elmúlt években 2,8 millió lakásbiztosítást mondtak fel a kaliforniai kereskedelmi biztosítók.

Rengeteg ingatlantulajdonos kényszerült tűzbiztosítás nélkül szerződni, mert a kaliforniai biztosítók nem hajlandók új kötvényeket kiadni azokon a területeken, amelyekről úgy vélik, hogy nagy erdőtűz-kockázatnak vannak kitéve, ez pedig az állam jelentős százalékát érinti.

Az állam nemrégiben azonban belenyúlt a piacba: annak érdekében, hogy a magas kockázatú területeken élő kaliforniai ingatlantulajdonosok számára alternatívát nyújtson a California FAIR-hez (egy konkrét katasztrófabiztosító) képest, a kaliforniai biztosítási minisztérium két héttel ezelőtt új szabályozást jelentett be, amelynek célja, hogy a magánbiztosítók ismét elkezdjenek kötvényeket írni az állam tűzveszélyes részeire.

Az új szabályok megkövetelik, hogy a tűzveszélyes területek legalább 85 százaléka legyen biztosítva az állam egész területén.

Az Insurance Information Institute, egy biztosítási iparági kereskedelmi csoport, azt mondja, hogy támogatja az új szabályokat, és azzal érvel, hogy ez a legjobb megoldás arra, hogy tagjai a tűzveszélyes piaci részt – amelynek nyilvánvalóan a legnagyobb szüksége van tűzbiztosításra – biztosíthassák.