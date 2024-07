Az ingatlan.com elemzése szerint a magyarországi lakásárak emelkedésből és az értékesítési idők csökkenéséből az derül ki, hogy élénkülő fázisba került a lakáspiac.

Az országszerte eladásra kínált lakóingatlanok az idei második negyedévben átlagosan 94 nap alatt találtak gazdára, szemben az első negyedévben feljegyzett 106 nappal szemben.

A legfrissebb hivatalos, idei első negyedéves adatok alapján

36 százalékkal nőtt az eladott lakóingatlanok száma, szemben az egy évvel korábbi 23 százalékos csökkenéssel;

a használt lakóingatlanok ára az előző negyedévhez képest 5,3, az újaké 4,6 százalékkal nőtt.

Balogh László, az ingatlan.com szakértője szerint

a lakáspiaci forgalom

és az árak változása,

valamint az értékesítési idő alakulása

több hónap alatt rajzolja ki a lakáspiac aktuális folyamatait.

Az aktuális adatok alapján a kereslet növekedése, az árak emelkedése és az eladási idők rövidülése egyértelműen kirajzolódik tavalyhoz képest, ami azt is jelenti, hogy a lakáspiac ismét élénkülő fázisba került

– közölte a szakértő.

A budapesti házak esetében 98 napra csökkent az értékesítési idő az év elején látott 134 napról, vagyis több mint egy hónappal rövidült le az eladáshoz szükséges idő.

A fővárosi lakások pedig 74 nap alatt találtak gazdára a második negyedévben, miközben az év első három hónapjában 88 napra volt szükség.

Budapesten a panellakásokat lehetett eladni leggyorsabban az idei év második negyedében, erre átlagosan 65 napra volt szüksége az ingatlantulajdonosoknak.

A vármegyeszékhelyeken is hasonló a helyzet: ott található házakat és lakásokat 124, illetve 84 nap alatt el lehetett adni április eleje és június vége között, míg egy negyedévvel korábban 133 és 96 nap volt az átlagos értékesítési idő. Itt is is a panellakások kelnek el hamarabb. A második negyedévben átlagosan 71 nap alatt sikerült vevőt találni rájuk az ingatlan.com adatai alapján.

A harmadik negyedév elejére vonatkozó, júliusi adatok is arra utalnak, hogy az eladási idő tovább csökken, vagyis a lakáspiac élénkülése folytatódhat

– húzta alá Balogh László.