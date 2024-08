Reeves beszédében most is megemlítette, hogy korábban már többször is figyelmeztetett, hogy aki megnyeri a választást, az a második világháború óta a legrosszabb körülményeket örökli – írta meg a CNBC. Amit az elmúlt 72 órában láttam, ez csak megerősített – tette hozzá.

Első pénzügyminiszterként elhangzott beszéde előtt a gazdasági növekedést pártprioritásként és „nemzeti küldetésként” egyaránt támogatta. Reeves várhatóan csak ősszel adja át költségvetését.

Központi szerepet kapott a lakhatás és a tervezés.

A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, újra építik Nagy-Britanniát, újra növekedni fog az ország gazdasága. Reeves a lakásépítést a munkáspárti kormány kulcsfontosságú prioritásaként jelenítette meg. Szerinte le kell küzdeni a bürokráciát, amely krónikusan megbénította a lakáskínálatot, és felpörgette az ország ingatlanpiacát. A kormány adatai szerint tavaly összesen 212 570 új lakás készült el a konzervatív adminisztráció alatt.

A munkáspárti frakció korábban 1,5 millió új otthon építését ígérte (évente 300 000), és jelezte, hogy nem teljes mértékben kihasználja a beavatkozás lehetőségét, ahol szükséges

– írta meg a CNBC.

A célt egyesek soknak tartják, mivel a korábbi kormányok nem tettek hasonló ígéreteket, mert nem is tudták volna betartani.

Reeves szerint Nagy-Britannia lábadozik a tavalyi év második felében tapasztalt sekély recesszióból a, gazdasági bizonytalanság időszakából, a Brexitből, a Covid-19 világjárványból és a nemzetközi inflációs nyomásból, ami az orosz invázió nyomán alakult ki. Hozzátette, London azért is küzd, hogy visszanyerje fényét globális pénzügyi központként.

Egy bizonytalan világban Nagy-Britannia az üzletkötés helye lesz

– ígérte az új pénzügyi vezető.

Az Egyesült Királyság Költségvetési Felelősségi Hivatala mindössze 0,8 százalékos GDP-növekedést vár az idén, amit 2025-ben 1,9 százalékos bővülés követ. A Nemzetközi Valutaalap az idei év növekedését gyengébb, 0,5 százalékosra tervezi. A kilátásokat mérlegelve a hivatalos adatok szerint május végén a közszféra bankok nélkül számított nettó adóssága a GDP 99,8 százalékát tette ki előzetesen.

Első számú küldetésünk az, hogy a G7-ben a legmagasabb fenntartható növekedést biztosítsuk, jó munkahelyekkel és termelékenységgel – mondta Reeves beszédében.

A jelenleg kormányzó párt 135 oldalas kiáltványában megfogadta, hogy „vagyonteremtést” hajt végre, valamint 2028–2029-ig 7,35 milliárd fontot (9,42 milliárd dollárt) gyűjt össze a közszolgáltatások finanszírozására. Emellett egy 7,3 milliárd GBP értékű nemzeti vagyonalapot is létrehoznak az autóipar, a szén-dioxid-leválasztási technológia és a gigagyárak finanszírozására. A szélesebb körű monetáris politika részeként megerősítette, hogy az új kormányzatnak jelenleg nem áll szándékában változtatni a Bank of England tartalékainak kezelésén illetve a kamatokon.