Egy héten át tartó tüntetéssorozatot szervez az MVM és egyéb rezsi károsultak nevű Facebook-csoport. A demonstráció január 13-án veszi kezdetét, és január 21-én, egy záróbulival ér véget az MVM Next II. János Pál pápa téri székházánál. A demonstráción túl aláírást is gyűjtenek és tanácsokat is adnak a rezsikérdés kezelésére tett javaslatokkal.

A tüntetés szervezői több főbb követelést is megfogalmaztak:

Az éves szaldós elszámolás visszaállítása azoknál a napelemes háztartásoknál, amelyek 2024. január 1. előtt szereztek erre jogosultságot, illetve a bruttó elszámolásba kényszerítettek kártalanítása.

A hálózatba betáplált energia árának emelése 5 forintról 28-30 forint/kWh körüli szintre, a rendszerhasználati díjak csökkentése, a becslésen alapuló számlázás és a random számlák felszámolása, hibák esetén pedig kártérítés.

Követelik továbbá a betáplálási korlátozások feloldását, a trafókörzetek felülvizsgálatát és fejlesztését, valamint ipari energiatárolók telepítését a közcélú hálózatoknál, nem lakossági akkumulátorprogramokkal.

Követelik továbbá a kiszámítható, átlátható szabályozást és szabályozási moratóriumot, az inverterek adatai feletti tulajdonjog tiszteletben tartását, valamint garanciákat kérnek a távoli lekapcsolás ellen.

Az Index azt írja, a fentieken túl a demonstrálók nyilvános hálózatfejlesztési ütemtervet és költségadatokat is várnak az államtól és a szolgáltatóktól, továbbá a Paks és egyes nagyfogyasztók áramdíjainak közzétételét.

Kérik továbbá egy független ombudsman kinevezését, és hogy a panaszokra 8 munkanapon belül adjanak választ, valamint, hogy emeljék az ügyfélszolgálat szakmai színvonalát, a rendszer hibáiért felelős szereplők elszámoltatását, kártalanítást és a végrehajtások korlátozását.