A Tisza EP-képviselőinek pártcsaládja, az Európai Néppárt megbüntette Magyar Péteréket, mert szembemenve a Manfred Weber által vezetett párt álláspontjával, nem vettek részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán.

Magyar Péter azonban úgy látja, hogy „a Néppárt ezzel pont Orbánék hazugságát buktatta le.”

Kifejtette, hogy szerinte a Fidesszel ellentétben a Tisza képviselői magyar érdekek mentén szavaznak az EP-ben. Ezt bizonyítja meglátása szerint az is, hogy a fideszes EP-képviselők az elmúlt 16 évben nem kaptak ilyen büntetést.

Hozzátette, a Tisza képviselői egyúttal hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és új dossziék jelentéstevői sem lehetnek, ugyanakkor ezt tudomásul veszik.