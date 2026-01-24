Bemutatta a Tisza Párt az év második nagy igazolását : Magyar Péter szombati Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy dr. Orbán Anita lett a párt külügyi vezetője. A politikus szerint Orbán Anita a magyar diplomácia új arca, aki egyszerre rendelkezik kormányzati, diplomáciai és nemzetközi üzleti tapasztalattal.

Magyar Péter úgy fogalmazott: Orbán Anita az egyik legmagasabbra jutott magyar női vezető a nemzetközi üzleti világban, aki belülről ismeri a diplomácia, a kül- és energiapolitika, valamint a globális nagyvállalatok döntéshozatalát.

2010 és 2015 között Magyarország energiabiztonsági utazó nagyköveteként dolgozott, szakértőként hallgatta meg az Európai Parlament és az amerikai kongresszus is, utóbbinál a visegrádi országokat képviselte.

2021-ben a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese, majd a Vodafone Global igazgatója lett, ezt a pozíciót Londonban töltötte be. Magyar Péter szerint a Tisza új külügyi vezetője londoni topmenedzseri pozícióból tért haza, hogy részt vegyen a párt kormányzati felkészülésében.

Orbán Anita Berettyóújfaluból származik, ahol 18 éves koráig élt. Saját bevallása szerint erős lokálpatrióta, és meghatározó számára a magyar vidéktől kapott értékrend. Öt éve szerepel folyamatosan a Forbes legbefolyásosabb magyar nők listáján.