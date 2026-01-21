Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Parlamentben (EP) ma két fontos szavazást is tartottak.

Az egyik a Mercosur-szabadkereskedelmi egyezményről szólt. Ahogy arról beszámoltunk, bár szűkösen, csupán tíz fős többséggel, de az EP megszavazta azt a határozatot, amivel a nemrégiben aláírt Mercosur-tagállamokkal kötött partnerségi és ideiglenes kereskedelmi megállapodásokat az Európai Unió Bíróságához küldik véleményezésre. Ezzel a megállapodás ratifikálását akár két évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18–24 hónapig vizsgál egy ügyet.

Ebben a kérdésben a Tisza Párt elnöke, és EP-képviselője, Magyar Péter együtt szavazott a fideszes képviselőkkel és Borvendég Zsuzsannával (Mi Hazánk). A DK képviselői viszont úgy döntöttek, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének elképzelését támogatták, miszerint a Mercosur-megállapodás a jelenlegi formájában is megfelelő.

Ezután következett az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatás kérdése, amelyről azt már tudni lehetett, hogy Magyarország mellett Csehország ls Szlovákia is mentességet kapott a közös felelősségvállalás alól.

A szavazáson résztvevő 658 EP-képviselőből 499 igen, 135 nem és 24 tartózkodás mellett zöld utat adott a közös EU-s hitelfelvételnek, ezt Ukrajna az előttünk álló két évben kaphatja majd meg.

Annyiban ez nem újdonság, hogy a tagállamok állam- és kormányfői még a december 18-i EU-csúcson hozták meg a politikai döntést, hogy az áprilistól államcsőd veszélyében lévő Ukrajnát eurókötvények kibocsátásával segítik. A 90-ből 60 milliárd eurót Ukrajna fegyverbeszerzésekre, 30 milliárd eurót pedig az állami költségvetés kisegítésére kap. Ezzel elkerülendő a 2026 első negyedéve utáni államcsődöt.

Itt az Európai Néppárt képviselői közül csak a Tisza politikusai (Dávid, Gerzsenyi, Kollár, Kulja, Lakos, Tarr) mondtak nemet Ukrajna támogatására, és kerültek egy oldalra ismét a Fidesszel. Viszont Magyar Péter neve szerepel közöttük, és nem találjuk a hivatalos jegyzőkönyvben a tartozkodók között sem. Magyar Péter eszerint nem szavazott és nem adta a nevét a Tisza Párt szavazatához.