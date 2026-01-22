Az MVM a weboldalán közölte, hogy a kormány által szerdán bejelentett januári rezsistop értelmében felfüggesztik a számlák kipostázását. A rendkívüli hidegre tekintettel a megnövekedett fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a családoktól, így

az energiaszolgáltató átmenetileg nem küldi ki a számlákat.

Az MVM közleményében felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy várják meg a részletes tájékoztatást, még akkor is, ha már megkapták vagy befizették aktuális számlájukat, illetve ha a napokban érkezik korábban kiállított számlájuk.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden jelentette be, hogy „januári rezsistopot vezet be a kormány”. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja a családoktól.

A miniszterelnök a kormányülés után közzétett videóüzenetében a döntést azzal indokolta, hogy mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül a rendkívüli fagyos idő miatt.