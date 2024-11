Elutasította a Mol 2022-es piaci magatartását illető, részletes versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a kis hazai töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) beadványa ellenére – erősítette meg a Népszava információját Gépész László, az érdekképviselet alelnöke. Az FBSZ nem fogadja el a döntést, így az illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordult.

2021-ig nyúlnak vissza a szálak.

2021. november közepén a magyar kormány 480 forintban húzta meg az alapüzemanyagok literenkénti díjának felső határát. 2022 februárjában a nagykereskedelmi árak felső határát is megszabták, ennek következtében a Molon kívüli nagykereskedők kivonultak a piacról. Ez a lépés különösen érzékenyen érintette a kis töltőállomásokat, amelyek kulcsszerepet játszanak számos térség üzemanyag-ellátásában. Bár a Mol leszerződött ezekkel az állomásokkal, az FBSZ szerint a feltételek méltánytalanul kedvezőtlenek voltak.

A helyzet 2022 novemberére tovább romlott, akkor a Mol készlethiányra hivatkozva felfüggesztette a kis kutak kiszolgálását. Az FBSZ állítása szerint

ez időszak alatt ügyfeleik egy része a nagyobb láncokhoz pártolt át.

Bár az árstop decemberi eltörlésével normalizálódott a helyzet, a kis kutak forgalma azóta sem tért vissza a korábbi szintre.

Az FBSZ véleménye szerint

a Mol lépései jogszabálysértő módon korlátozták a szabad verseny feltételeit.

Az érdekképviselet az ügyben az EU versenyhatóságánál is panaszt tett, ám beadványukat a GVH-hoz irányították. A magyar hatóságnál az ilyen esetek kivizsgálására a részletes versenyfelügyeleti eljárás szolgál. Ugyanakkor, annak lefolytatását előzetes vizsgálataik alapján, akár meg is tagadhatják. E lehetőséggel most is éltek. A Mol az eljárás során egyaránt, mindvégig tagadta, hogy bármiben is versenyjogsértő módon jártak volna el.

Az ügy további fejleményeként az FBSZ egyes tagjai az üzemanyagárstopos jogszabályokat is megtámadták, arra hivatkozva, hogy az Alaptörvény szerint a kormány nem kényszerítheti a vállalkozásokat veszteséges működésre.

Bár az Alkotmánybíróság elutasította kérelmüket, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága befogadta azt.