Az Advent Bazilika területén 12 méter magas, feldíszített fenyő áll majd, a színpadon pedig hetente több alkalommal adventi hangulatú kulturális produkciók, gospel, folk, jazz és funk stílusú műsorok színesítik a vásári hangulatot. A Bazilika homlokzatán háromdimenziós fényfestés lesz minden nap 17 óra 30 perctől – tudatták a szervezők közleményben az MTI-vel vasárnap.

Az Advent Bazilika négy alkalommal is elnyerte az "Európa legjobb karácsonyi vására" címet. A Vörösmarty téren is lesz karácsonyfa, továbbá ingyenes kisvasút és látványműhely, amelyben kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortélyait.

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas területén hazai kiállítók, kézműves és gasztronómiai árusok tradicionális ünnepi-vásári ételek mellett számos különleges ínyencséget kínálnak.

A Szent István téren és Vörösmarty téren is minden nagykonyhánál lesz naponta egy étel 1600 forintos fix áron

– ígérték a szervezők. A kézműves kiállítók, népművészek, iparművészek és modern dizájner terméket kínáló innovatív alkotók is lesznek a két karácsonyi vásáron. A Szent István téren a Bazilika előtt lesz betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is – közölték.

A hagyományhoz hűen a két vásáron lesznek jótékonysági kezdeményezések is, a Szent István téren például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Együtt az Autistákért Alapítvány is megjelenik majd, hogy az ünnephez illeszkedő akciókkal hívja fel a figyelmet az adakozás fontosságára.