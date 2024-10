Alaposan megcincálta a szervezett buszos utazások piacát a Covid-világjárvány, a 2020-as, illetve 2021-es év számos utazási irodának a talpon maradásról szólt, ugyanis a lezárások és a fertőzéstől való félelem miatt rengeteg utas félt, emiatt mindenhol brutálisan bezuhant az utasszám. Egy ideje azonban úgy tűnik, a szektor kezd régi fényében csillogni.

Elmúlt a félelem, mindenki a fedélzeten

„Immár közel két éve valamennyi általunk programozott desztinációba szabadon be lehet utazni. Jellemző, hogy ahogy a Covid előtt közel 20 évig, úgy 2022 tavasza óta nem kellett meghirdetett csoportot visszamondanunk a minimális létszám hiánya miatt. 2024-ben ez több mint 600 csoportot jelent majd. Az árbevételünk idén várhatóan közel a duplája lesz a 2019-es szintnek, ami mögött az infláció mellett a megnövekedett kereslet is látszik: a pandémia után rengeteg szolgáltató – szálloda, légitársaság stb. – emelte az árait, amit a piac összességében elfogadott” – mondta az Economxnak a Fehérvár Travel ügyvezetője.

A mai napig láthatjuk az utcán, üzletekben, a közösségi közlekedés járművein, hogy vannak, akik még mindig maszkban járnak, fertőtlenítenek, így adja magát a kérdés: ez a félelem mennyire van jelen a buszos utazásoknál, igényelnek-e változtatásokat, hiszen itt 40-50 ember tartózkodik hosszú ideig egy zárt térben.

Ribi András úgy fogalmazott, ezzel kapcsolatos jelentős változásokat nem tapasztalnak az utasok részéről, a félelem eltűnt, a színvonalas kulturális körutazásokra továbbra is nagy az igény. Bár más megközelítés, de talán az egyetlen dolog, amit meg lehet említeni az idegenvezetés terén a rádiós adó-vevők (audioguide-ok) alkalmazása, ezt ma már a legtöbben természetesnek veszik, és egyre inkább elvárják.

A cég igyekszik ehhez alkalmazkodni, gyakorlatilag minden olyan úttípusra tudnak küldeni ezekből a készülékekből, ahol ténylegesen van értelme a használatuknak és nem ütközik problémába az átvitelük a repülőtéri ellenőrzésen (utóbbi kategóriába csak 1-2 ország tartozik).

Résen kell lenni, percek alatt elfogynak a helyek

Bár azt gondolnánk, az emberek szeretik a kényelmet és a gyorsaságot, hiszen kényelmesebb pár óra alatt elrepülni valahova, mintsem napokat zötykölődni egy buszon, óriási népszerűségnek örvend a szervezett csoportos utazás.

„Éves szinten mintegy 26 ezer utasunk van, nagyon sokan köztük törzsutasok, akik már több mint 30-szor utaztak velünk, sőt vannak olyanok is, akik már több mint 100-szor megtiszteltek bennünket a bizalmukkal”

– közölte az ügyvezető.

Ribi András arról számolt be, hogy amikor 2023 decemberétől meghirdették a 2024 tavaszi–nyári–őszi árualapot, hatalmas érdeklődést tapasztaltak. Volt számos olyan úttípus, ahol a rendelkezésre álló helyeket percek alatt lefoglalták az utasok. Ez a lendület kitartott akkor is, amikor április-május folyamán meghirdették az Európán túli késő őszi utazásokat. Szeptemberben kezdődött a 2024/25-ös téli katalógus árualapjának értékesítése – ez adventi, szilveszteri és karneváli buszos utazásokat, illetve repülős utazásokat jelent januártól áprilisig az öt kontinens mindegyikére –, és úgy látják, a kereslet továbbra is nagy, nem kell attól tartani, hogy bármelyik csoportot is vissza kellene mondani a minimális létszám hiánya miatt.

Brutálisan sokat fizethetnek a szólóban utazók

Az árak meglehetősen széles skálán mozognak, hiszen

vannak 4-5 napos közép-európai buszos utazások, illetve 10 napnál hosszabb nagy körutazások az Ibéria-félszigetre, Franciaországba, Nagy Britanniába, Skandináviába, Törökországba vagy éppen Olaszországba. Előbbiek ára 100–150 ezer forint között mozog, utóbbiak esetén a részvételi díj a 400-500 ezer forintot is meghaladhatja.

A körutazások esetében az utasok többsége a középkorú vagy idősebb korosztályból kerül ki, akik között párokat és egyedül utazókat egyaránt találhatunk. Persze vannak olyan úttípusok is – például nyáron, iskolai szünetek idején – ahová jellemző módon gyerekeket is visznek a szülők vagy a nagyszülők. Az egzotikus utazásokon is valamivel több a fiatal pár vagy család, mint egy átlagos európai körutazáson.

A szingli utazók azonban sokszor kellemetlen jelenséggel kell, hogy szembesüljenek: ez az egyágyas felár. Ez pedig számos helyen brutális pluszköltséget jelent.

Nézzük, konkrét példákkal. A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig néven futó 4 napos buszos utazás díja (amely tartalmazza az autóbuszos utazást, a 3 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a programokat és az idegenvezetést) 103 900 forint. Ám, ha a szólóban résztvevő utas nem akar egy idegennel egy szobába kerülni, kvázi egyedül szeretne aludni, akkor komoly árat kell fizetnie. A fent említett konkrét osztrák út során egészen pontosan 26 900 forintot, ami azt jelenti, hogy 25,9 százalékkal többet kell fizetnie, mint a többieknek.

Tekintsük meg, mi a helyzet ugyanebből a szempontból Európán kívül. Ha egy Európán túli repülős utat nézünk, például az USA – Nyugati-Part nevű kiruccanást (amely magába foglalja többek között Los Angelest, San Diegót, Las Vegast, San Franciscót), akkor 1,045 millió forintot kell fizetnünk. Ha azonban szingli utasként egyedül szeretnénk lenni a szobánkban, további 367 ezer forintot kell fizetnünk, ami 35,1 százalékkal több, mint alapjáraton.

Ezzel kapcsolatban Ribi András úgy fogalmazott: „az egyágyas felárat alapvetően a szállodák határozzák meg, így erről inkább őket kellene megkérdezni. Valószínűleg egyébként az is az oka ennek a tendenciának, hogy az újabb szállodákban nem feltétlenül alakítanak már ki olyan szobákat, ahol ténylegesen csak egy ágy van, tehát aki egyedül utazik, az is sokszor kétágyas szobát kap, a szálloda szempontjából két helyet foglal. Persze az is tény – miképpen arra a katalógusunkban több helyen is felhívjuk a figyelmet –, hogy bizonyos szállodákban meg az ártól függetlenül az egyágyas elhelyezés nem feltétlenül egyenértékű a kétágyassal.”

A Fehérvár Travel viszont a kezdetek óta kínál egy nagyon kedvező lehetőséget az egyedül utazók számára – közölte lapunkkal az ügyvezető. Ennek lényege, hogy

az egyágyas felárat csak azoknak kell megfizetniük, akik kifejezetten ragaszkodnak az egyágyas elhelyezéshez.

Egyébként minden egyedülállóhoz megpróbálnak keresni egy másik, azonos nemű és lehetőleg hasonló korú egyedül utazót. Ha valakinek nem találnak szobatársat, akkor egyágyas szobába kerül, de ennek felárát az iroda 100 százalékban magára vállalja.

Svájctól Ázsiáig mindenre vevők a magyarok

Amikor arról érdeklődtünk, hogy melyek a magyarok kedvenc úti céljai, Ribi András azt mondta, nem feltétlenül lehet egy-két desztinációt kiemelni. Vannak természetesen örök kedvencek: az európai helyszínek közül ilyen lehet Párizs, Svájc, Skandinávia vagy éppen Olaszország, míg a távolabbi vidékek közül nagyon népszerű az amerikai kontinens vagy Délkelet-Ázsia.

Ezeken kívül mindig vannak divathullámok, olyan desztinációk, amik egy jó könyv, egy híres sorozat vagy film, vagy esetleg amiatt válnak népszerűvé, mert hirtelen elkezdték őket népszerűsíteni a magyar piacon – például azért, mert lett oda is közvetlen járat Budapestről.

Az ügyvezető arról számolt be, hogy Európát tekintve a legtöbb csoportot természetesen a nyári időszakban indítják, illetve körutas szempontból a szeptember számít még nagyon erősnek. Ugyanakkor egyre többen kelnek útra tavasszal vagy éppen októberben is, csak nyilván nem feltétlenül ugyanazokba a desztinációkba. A téli időszakban is egyre többen engedhetnek meg maguknak egy-egy nagy, egzotikus utazást, így a november, illetve a február–március is nagyon erősnek számít.

„Az sem mindegy, hogy egy-egy úttípusból hány időpontot tudunk megszervezni, ugyanis ezt néha nem csupán a kereslet, hanem a kapacitások döntik el, értve ez alatt egyfelől a mi lehetőségeinket (irodai munkatárs, busz, sofőr, idegenvezető terén), illetve az adott terület szállodai és egyéb kapacitásait.”

Néhány olyan desztináció, ahol a meghirdetést követően a helyek körülbelül 10-15 perc alatt elfogytak:

Japán,

Írország,

Skócia,

Madeira,

néhány olaszországi úttípus.

Ribi Andrástól azt is megtudtuk, hogy egyértelműen a külföldi utak élveznek elsőbbséget, és belföldi csoportos utazások szervezésével a Covid óta foglalkoznak. Amikor nem, vagy csak körülményesen lehetett külföldre utazni (így 2020 és 2021 jó részében), akkor élénk kereslet mutatkozott ezekre a kirándulásokra is, illetve így legalább tudtak munkát adni a kollégáknak. Az idei évben körülbelül 20 belföldi csoportot indítottak, ami az összes csoportjuk 2-3 százaléka.

Az idegenvezető az utazás lelke

Nyilván egy többnapos csoportos utazást összeállítani nem könnyű feladat. Figyelni kell arra, hogy az utasok ne töltsenek megterhelően sok időt a buszon, ne zsúfolják tele a napokat úgy, hogy a végére a fáradtságtól ne tudják élvezni a programot. De van-e kulcs a tökéletes utazás megszervezéséhez? A Fehérvár Travel ügyvezetője úgy nyilatkozott, egy-egy új program összeállítását náluk szinte mindig alapos helyszíni bejárás előzi meg.

Ez azt jelenti, hogy útikönyvekből, különböző egyéb kiadványokból és az internetről alaposan felkészülnek, majd adott esetben többször is elutaznak az adott helyszínre és feltérképezik azt. Ezzel tudják biztosítani, hogy a programba valóban a legszebb, legérdekesebb látnivalók kerüljenek be, illetve lehetőleg minden lényeges technikai információ a birtokukban legyen az utazás megszervezéséhez.

Hozzáteszi, hogy az idegenvezetők nagyon fontosak ebben a szegmensben: egyszerre kell valakinek jól felkészültnek, kedvesnek, udvariasnak és jó szervezőnek lennie. „Ha jelentkezik hozzánk egy új idegenvezető, akkor először az irodában vesz részt egy személyes interjún az ügyvezetővel, majd korábbi tapasztalata, érdeklődési területe, nyelvtudása alapján jellemzően elküldjük őt egy betanuló útra egy olyan kollégával, aki már sokszor csinálta az adott úttípust. A betanulás után aztán ugyanezen az úttípuson „élesben” is kipróbáljuk a jelöltet, hiszen a puding próbája mégiscsak az evés” – hangsúlyozta az ügyvezető, aki szerint egy jó idegenvezető lehet az utazás lelke.