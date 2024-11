A tiltakozás elején egyperces néma csenddel emlékeztek arra a tizennégy emberre, aki akkor veszítette életét, amikor leszakadt az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része, maga alá temetve az épület bejáratánál tartózkodókat. A három túlélő állapota még mindig válságos.

Az újvidéki főügyészség több mint negyven embert - köztük minisztereket, államtitkárokat és vállalatvezetőket – hallgatott ki az ügyben,

Goran Vesic építésügyi miniszter pedig kedden beadta lemondását, de közölte, nem érzi magát felelősnek a történtek miatt.

A keddi tüntetés miatt Újvidéken megerősítették a rendőri jelenlétet, ám a helyszíni beszámolók szerint a dühödt tiltakozók ennek ellenére betörték a kormányzó Szerb Haladó Párt irodájának, illetve a városházának az ablakait, és megpróbáltak bejutni az épületbe. A városházát vért jelképező vörös festékkel is megdobálták.

Az N1 regionális hírtelevízió beszámolója szerint újvidéki ellenzéki politikusok közölték, a kormányzó pártok szurkolóbandák segítségével akarnak rendbontást előidézni, hogy azt később az ellenzékre foghassák.

Aleksandar Vucic a közösségi médiában üzent a rendbontóknak, és leszögezte, hogy a randalírozásban részt vevőket meg fogják büntetni.

A tüntetés szervezőinek követelései között szerepel, hogy

tartóztassák le a tragédia felelőseit,

hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részt vevő cégekkel kötött szerződéseket,

és mondjon le a szerb miniszterelnök,

illetve Újvidék polgármestere.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter, illetve a szerbiai vasutak infrastruktúrájáért felelős vállalat azt közölte, a leszakadt előtető nem képezte a felújítási munkálatok részét, ezért azt nem is újították fel, azóta viszont számos felvétel került nyilvánosságra, amelyen látszik, hogy módosítottak a szerkezeten, további terhelésnek téve ki a hat évtizede épült konstrukciót.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt. Az építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált.

Magyar hátterű cég felügyelhette az újvidéki vasúti pályaudvar rekonstrukcióját A Szerbiában is aktív Project Bureau Utibert nyerte el a magyar határ felé vezető vasútvonal rekonstrukciójának felügyeleti jogát, így ez a cég felügyelhette a felújítását annak az újvidéki állomásnak is, ahol múlt pénteken leszakadt egy üvegterasz – állítja vasárnapi cikkében a szerbiai Forbes. A szerbiai vasúttársaság a tragédiával kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a közelmúltban történt munkálatokban az épület belső részét, illetve a külső homlokzatot újították fel, azonban a leszakadt szerkezetet nem.



Az Utiber több mint tíz éve van jelen Szerbiában, a Project Bureau Utibert 2014 júniusában alapították Újvidéken, amelynek a Forbes szerint 85 százalékát a magyar Utiber Közúti Beruházó birtokolja, míg 15 százalékát egy belgrádi szerb állampolgár, Jović Miodrag, aki a cég igazgatója is. A magyarországi anyavállalatban Lakits György 44 százalékos, míg Almási László 30 százalékos részesedéssel rendelkezik. A lap megjegyzi, hogy az Utiber gyakran dolgozik együtt a Mészáros Lőrinchez kötődő cégekkel, valamint részt vesz a szerbiai Nemzeti Stadion felügyeleti munkálataiban is.

Aleksandar Vucic köztársasági elnök hétfőn leszögezte, a bíróságnak kell eldöntenie, ki a felelős a tragédiáért, de bizonyosan felelősség terheli mindazokat, akik nem gondoltak arra, hogy fel kell újítani a hatvan éve felhúzott épület minden részét. Nem azért kell megtalálni a felelősöket, hogy valakit bűnössé lehessen kikiáltani, hanem azért, hogy hasonló esetek a jövőben ne forduljanak elő - tette hozzá.