Egyre többen élnek vissza Karikó Katalin nevével.

A Nobel-díjas professzor nevében próbálnak panaszokkal küzdő betegeket megcélozni különböző termékekkel, fals oldalakon.

A világhírű tudós ezt most megelégelte, és nyílt levélben fordult a nyilvánossághoz, melyet változtatás nélkül közlünk.

„A nyilvánosság segítségével ismét arra kell figyelmeztetnem a jóhiszemű embereket, hogy visszaélnek a nevemmel és a képmásommal több internetes felületen.

Legújabban ízületi- vagy gerincfájdalmak elleni „módszert” és „kapszulát” reklámoznak azok az álhírek és álinterjúk, amelyekben rám hivatkoznak, jogtalanul. Korábban – többek között – a körömgomba miatt, a papillómákkal, parazitákkal és vérnyomás problémákkal, valamint visszér panaszokkal küszködő betegeket tévesztettek meg a csalók az általuk létrehozott fals oldalakon, a nevemet és a fotómat jogsértő módon használva. A megtévesztő szövegek megjelentetése ellen tiltakoztam és feljelentést tettem az illetékes hatóságoknál is.

Most is olyan szavakat, mondatokat, állításokat, nyilatkozatokat tulajdonítanak nekem, amelyeket én soha nem mondtam, nem állítottam a gerinc- vagy az ízületi fájdalmakkal kapcsolatban. Az álinterjúban a nevemmel és a képmásommal visszaéltek és visszaélnek. Úgy vélem, az ilyen magatartás polgári és személyiségi jogaim megsértése, továbbá a személyes adataim jogosulatlan, visszaélésszerű kezelése, emellett a fogyasztók tisztességtelen megtévesztése is. Mindez a büntetőjog hatálya alá is tartozhat. Ezért is bízom abban, hogy az illetékes hatóságok, hivatalok, szervek haladéktalanul intézkednek, megteszik a szükséges lépéseket!

Javaslom, legyenek fokozottan óvatosak és körültekintők a betegségekkel kapcsolatos információgyűjtésben! Hangsúlyozom: a nevemet nem adtam és a jövőben sem adom semmiféle termék, gyógyhatásúnak feltüntetett készítmény reklámjához.

Mindenkit arra kérek, hogy az interneten és a közösségi fórumokon megjelent és megjelenő hirdetésekben nekem tulajdonított mondatokat, állításokat semmilyen körülmények között se azonosítsák személyemmel, a reklámozott terméket hozzám ne kössék! A kutatómunkámon, szabadalmaimon alapuló fejlesztésekről és készítményekről megbízható forrásból, például orvosoktól és gyógyszerészektől érdeklődjenek!”