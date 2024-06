Két érmével bővíti a magyar származású Nobel-díjasokat és munkásságukat bemutató emlékérme-sorozatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A 2012-ben indított sorozat 8. és 9. tagja ezúttal az első Nobel-díjas magyar nő, Karikó Katalin biokémikus, valamint a fizikai Nobel-díjjal elismert Krausz Ferenc előtt tiszteleg.

Mindkét emlékérme 7 500 forint névértékű ezüst, valamint 3 000 forint névértékű színesfém változatban kerül kibocsátásra.

Az MNB közleménye szerint az ünnepélyes érmekibocsátáson Matolcsy György jegybankelnök kiemelte, hogy a 14 magyar Nobel-díjas minden magyar példaképe, de a társadalomtudomány területén – így a közgazdaságtudomány területén dolgozóknak – még inkább azok. Mint elmondta, az MNB évek óta arra törekszik, hogy a közgazdaságtudományt a természettudományok szintjére emelje, ezért az új fenntartható közgazdaság nagyon sok példát vehet a természettudomány területéről.

Karikó Katalin köszöntő beszédében elmondta, hogy bár a férje az, aki gyűjti az érméket, ő maga pedig inkább a kutatására koncentrál, viszont utóbbihoz is pénzre van szükség. Karrierjére visszatekintve elmesélte, hogy többször is elvesztette az állását és többször kifogyott a pénzből, de a kesergés helyett mindig az újabb, sorsfordító döntések meghozatalára koncentrált. Tanácsként a hallgatóságnak azt mondta, hogy mindig az eredményeket hozó döntésekre kell koncentrálni, hiszen a saját életútjára is is ilyen döntések meghozatalának a sorozataként tekint.

Krausz Ferenc arról beszélt a rendezvényen, hogy megindító, megható és zavarba ejtő, ha valakinek az arcképe egy pénzérmére rákerül, pláne ha olyan magyar Nobel-díjas elődöket követően kerül oda, akire egész életében felnézett. Véleménye szerint szerencsés nemzet vagyunk, hogy ennyi kitűnő tudósunk volt eddig is, és kiemelte, hogy ha azokat is odaszámítjuk, akik ugyan nem kapták meg a díjat, de megérdemelték volna, akkor a potenciális Nobel-díjak esetében a 20-as szám közelebb áll a valósághoz. Beszéde végén kitért rá, hogy a legfontosabb, hogy az ember egy jó csapattal dolgozhasson együtt, mert a kiemelkedő eredményeknek ez a záloga.

A Magyar Nemzeti Bank „Karikó Katalin” és „Krausz Ferenc” megnevezéssel 7500 forint névértékű ezüst és 3000 forintos címletű színesfém emlékérmét bocsát ki 2024. június 19-én.

A 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett tudósok tiszteletére megjelenő emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

Az érmék egyik oldalán a Nobel-díjjal kitüntetett személy ábrázolása jelenik meg a NOBEL-DÍJ felirattal, valamint a díj odaítélésének évszámával, míg a másik oldalon az a kutatási eredmény, illetve mű kerül bemutatásra, amiért a Nobel-díjat odaítélték.