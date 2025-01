Tárgyalásra hívta Lázár Jánost Karácsony Gergely. A főpolgármester ezt azon a sajtótájékoztatón jelentette be, ahol arra reagált, hogy a kormány részéről milyen válaszok érkeztek tegnapi bejelentéseivel kapcsolatban. Elmondta, felkészültek arra, hogy az állam megpróbálja ellehetetleníteni, hogy éljenek az elővásárlási jogukkal Rákosrendező területén, majd emlékeztetett arra is, hogy törvénytelenül vontak el csaknem 24 milliárd forintot a fővárostól.

A főváros élni kíván az elővásárlási jogával a rákosrendezői beruházás helyszínének megvásárlásakor.

A főpolgármester szerint a szerződésben tényleg rögzítették, hogy 5 milliárd eurót költsenek el a beruházáson belül, azonban ennek nincs köze ahhoz a szerződéshez, amellyel kapcsolatban az elővásárlási jogukat szeretnék érvényesíteni. Karácsony Gergely szerint az, amit Lázár János mondott, hogy „egy csekk és más semmi: rajta 5000 milliárd, és viheti a Főváros a területet, amivel egyébként 30 éve nem csinált semmit” , már értelmezhetetlen és lehet, hogy ez a csekk már valamelyik kormánytag zsebében van.

A kormány mindig szívesen tárgyal Karácsony Gergellyel, így az egyeztetésre kérjük hozza magával: a telekvásárlás fedezetének, a terület teljes takarításának, rekultivációjának, kármentesítésének, valamint a külföldi ingatlanfejlesztőjével azonos, vagy azt meghaladó mértékű városfejlesztési projekt pénzügyi garanciáit igazoló dokumentumokat - sorolta Lázár János.

A főpolgármester szerint Szentkirályi Alexandra vádja, hogy összeomlana Budapest költségvetése, ha kifizetnék az elővásárlási jogukat, mulatságos, mert pont a Fidesz-frakció szerette volna, hogy az idei költségvetés elfogadásakor a fővárosi önkormányzat fizessen be a költségvetésbe 51 milliárd forintot. Szentkirályi Alexandra egyébként arról beszélt, hogy a budapestiek megfagynának, ha élnének az elővásárlási jogukkal.

Karácsony Gerely szerint az, hogy Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint csak az Arab Emirátusok által kijelölt fél élhet az elővásárlási jogával, „egészen szürreális”.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint a magyar kormány és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szerint az ingatlan kizárólag olyan jogalany számára értékesíthető, amelyet az Egyesült Arab Emírségek vevőként kijelölt.

A főpolgármester bejelentette:

tárgyalásra hívta Lázár Jánost, hogy beszéljenek végre komolyan, mire van szüksége Budapestnek, Magyarország egyik legfontosabb területén. Kiemelte, szeretne rendesen beszélni a fővárost érintő ügyben a városházán.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy egy kártérítési perben kívánja visszaszerezni azt a pénzt, amelyről a Magyar Államkincstár azt jelezte, hogy jogi álláspontja szerint nem is jár vissza a pénz a Fővárosnak, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót. Majd hozzátették: „a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás tárgyában a bíróság ma kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg”.

Karácsony Gergely kijelentette: „ez a pénz vissza fog kerülni a budapestiekhez.” Ha kell akkor ismét perre megy a pénzért.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közben arra hívta fel a figyelmet, hogy az elővásárlási joggal nem fog tudni élni a főváros. Szerinte Karácsony Gergely elhallgatja, hogy ezzel a fejlesztéssel Budapest és a budapesti családok gazdagodnak, a főváros pedig új adóbevételekre tehet szert.

A tárcavezető szerint a főpolgármesternek ismernie kellene, hogy a BKM Nonprofit Zrt.-nek (korábbi Főtáv) van elővásárlási joga, de ezzel nem fog tudni élni.