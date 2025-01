2025.01.15-től kezdődően

újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air

– jelentette be szerdán a légitársaság.

Mint korábban mi is megírtuk, több légitársaság is törölte a Tel-Avivba, Izrael legnagyobb nemzetközi repülőterére érkező és onnan induló járatokat, miután Izrael hivatalosan is hadat üzent a Hamásznak 2023 októberében.

Másfél évvel ezelőtt többek közt a Lufthansa, az Air France, az olasz és a spanyol légitársaság, továbbá több tengerentúli cég – például a Delta és az American Airlines – is bejelentette, hogy szünetelteti járatait vagy jelentősen korlátozta azok számát. A Wizz Air már korábban közölte, hogy a Magyarországról Tel-Avivba, illetve onnan visszainduló járatait felfüggesztette.