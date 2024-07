A leginkább pörgő kategóriába most is az 1-3 szobás, maximum 60-65 négyzetméteres alapterületű, jó állapotú, jó helyen lévő, emeleti, erkélyes lakások tartoznak. Ez érvényes mind a panelekre, mind a téglaépítésű lakásokra, mind pedig az újépítésűekre is- derül ki a Balla Ingatlan részletes budapesti körképéből.

Az újépítésűeket 60-70 millió forintos értékhatárig keresik a vevők a XI. és XXII. kerületekben, ahol a négyzetméterárak 1,5 millió forintnál kezdődnek. A kereslet ezek iránt 20-30 százalékkal növekedett az idei év első hónapjaiban, de a fejlesztők most jellemzően az elmúlt években beragadt állományt próbálják még értékesíteni.

Panellakásoknál ugyanitt 800-900 ezer forint közötti átlagos négyzetméterárakkal számolhatnak a vásárlók. Persze előfordulnak 1 millió vagy annál magasabb árak is, ezek azonban csak kiváló állapot és igényes műszaki felszereltség esetén indokoltak.

A XI. kerületben a paneleknél Kelenföld a legkeresettebb helyszín, míg a XXII. kerületben a Kossuth Lajos utca.

A slágerlakások mellett a nagyobb, nappali plusz három hálószobás lakásokra is van kereslet az V. és XIII. kerületben, ahogy a panelek iránt is érdeklődnek azért a vevők.

Utóbbiak esetében most 700 ezer forintnál járnak az eladási négyzetméterárak, míg a használt téglaépítésű lakások 800 ezer forintos négyzetméterárakon kelnek el ezen a részen. Ezzel szemben az újépítésű ingatlanokért 1,2-1,7 milliós négyzetméterárat is ki kell fizetni.

A VI., VII., VIII. és IX. kerületben a vevők a drága újépítésűek helyett inkább az újszerű lakásokat preferálják, vagyis inkább vesznek 10-20 éves társasházi lakást, mert annak kedvezőbb a négyzetméterára, mint egy újépítésűnek. Utóbbiakra a belső kerületekben minimális a kereslet.

De a XIX., XX. és XXIII. kerületben is leginkább a felújított lakásokat keresik, itt 600 ezer forintos átlagos négyzetméterárról beszélhetünk. Ha csak a lakásokat tekintjük, akkor 670 ezres négyzetméterár jellemző, míg a házak, házrészek esetében 550 ezres értékesítési árakra számíthatunk.

Zuglóban és a XVI. kerületben is a garzonok és a kisebb, másfél szobás lakások a leginkább keresettek. Ezek ára 30 millió forintnál kezdődik, és átlagosan 1 millió forintos négyzetméterárakról beszélhetünk a téglaépítésű lakásoknál. A panellakásoknál a négyzetméterárak 800 ezer forintnál indulnak, vagyis 40 millió forintért már egy szép állapotú, 46 négyzetméteres panellakást lehet kapni a zuglói Füredi úti lakótelepen.