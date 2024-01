ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Cpl nemzetközi toborzási szolgáltató közzétette “CEE Salary Guide 2024” elemzését, a közép-keleti-európai régió bértrendjeiről – közli a HR portal. A riportban 5 ország – magyar, lengyel, cseh, szlovák, bolgár – munkaerőpiacának legújabb trendjeit találhatjuk. Bérezésben a IT, az SSC/BPO, a pénzügy, a kereskedelem, a logisztika és a marketing szakma fizetéseit is összegzi, de nézzük is közelebből a számokat.

Átlagos alapbérek az informatika különböző munkaköreiben

Software Developer C/C++

Magyarország 1 240 000 Ft bruttó

Csehország 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország 1 309 239 Ft bruttó (15 000 zł)

Szlovákia 985 221 Ft bruttó (2 600 EUR)

Bulgária 1 259 923 Ft nettó (6 500 BGN)

Software Developer Java

Magyarország 1 072 500 Ft bruttó

Csehország 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország 1 614 828 Ft bruttó (18 500 zł)

Szlovákia 1 098 906 Ft bruttó (2 900 EUR)

Bulgária 1 327 922 Ft nettó (6 850 BGN)

Data Scientist

Magyarország 885 000 Ft bruttó

Csehország 1 542 210 Ft bruttó (100 000 CZK)

Lengyelország 2 051 268 Ft bruttó (23 500 zł)

Szlovákia 1 307 350 Ft bruttó (2 450 EUR)

Business Intelligence Developer

Magyarország 1 108 000 Ft bruttó

Csehország 1 157 032 Ft bruttó (75 000 CZK)

Lengyelország 1 396 608 Ft bruttó (16 000 zł)

Szlovákia 833 875 Ft bruttó (2 200 EUR)

A jelentés arra is kitért, hogy az IT-ipar növekedési üteme láthatóan lelassult, sőt átalakulóban is van, ennek egyik oka a nehéz makrogazdasági helyzet is. A 2023-as elbocsátási hullám egyértelműen érintette ezt az ágazatot, és ennek hatásaival még idén is számolni kell. Ettől függetlenül az informatikusok iránti kereslet a piacon változatlanul is fennáll – bár nem olyan nagy és dinamikus, mint a korábbi években volt.

A Cpl előrejelzése szerint szerint 2024-ben a legtöbb szakterületen szinten maradnak a bérek az informatikai ágazatban, az emelések pedig csak a legkeresettebb részterületek egy szűk körére vonatkoznak, és nem lesznek olyan látványosak, mint a korábbi években.