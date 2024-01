ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Bár a KSH legfrissebb kimutatása szerint tavaly decemberre 5,5 százalékra mérséklődött az infláció mértéke, ehhez tudni kell, hogy ebben az indexben szerepel az autóeladásokra, vagy épp a nagyértékű műszaki cikkekre vonatkozó árváltozás is.

Az inflációs érzetet leginkább az élelmiszer-vásárlás határozza meg, hogy

mit tapasztalunk, amikor a pénztárhoz érünk, és fizetni készülünk.

Az élelmiszerek ára ugyanis bár átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött tavaly novemberhez képest, ugyanakkor 2022 decemberéhez viszonyítva 4,8 százalékkal emelkedett országos szinten. Ezért nélkülözhetetlen, hogy a kereskedelmi szereplők további akciókkal segítsék a fogyasztókat.

Ennek megfelelően a Lidl továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói igényeket és

mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok mellett álljon.

A piacvezető áruházlánc széles, kedvező ár-érték arányú kínálata mellett számos egyéb módon igyekszik támogatni vásárlóit abban, hogy a lehető legkedvezőbb áron intézhessék a bevásárlást – közölte a Lidl a portálunkkal.

Ez a nemzetgazdasági szempontból is jelentőséggel bíró gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalat továbbra is azon dolgozik, hogy a kedvezőbb beszerzési lehetőségekből fakadó és azon is túlmutató árelőnyét továbbadja vásárlóinak, ezenkívül szintén fontos kihangsúlyozni, hogy a már egy éve tartó árcsökkentési programjának keretében

eddig több mint 600 termék árát mérsékelte,

amit a jövőben is folytatni kíván és továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a legjobb árakat és kiváló minőségű termékeket biztosíthasson az üzletekbe betérő vásárlóinak.

Ezzel pedig érdemben javíthat a vásárlók inflációs érzetén.

S ha már január! Azt már mindenki tudja, hogy az ünnepek után, év elején még jobban odafigyelünk költéseinkre, és arra, hogy miként spóroljunk.

Hazánk piacvezető áruházlánca ebben is segíti a vásárlókat, az alacsony árak, tartós és azonnali árcsökkentések biztosítása mellett, hetente megújuló termékakciókkal támogatja a vásárlókat

– fogalmazott a Lidl az Economxnak, hozzátéve: januárban most még több extra akciót és mennyiségi vásárláshoz kötött kedvezményt kínál a Lidl üzleteiben, hogy még olcsóbb legyen a bevásárlás.

A teljesség igénye nélkül:

A „Párban jobban megéri” akció keretén belül az áruházlánc kínálatban hetente változó árucikkeket találhatunk, melyek esetében minden második terméket akár 70 százalék kedvezménnyel vásárolhatunk meg.

Az „XXL akció” keretén belül az időszakos kínálatban szereplő nagy kiszerelésű XXL termékek kilogrammra vetített ára kedvezőbb, mint a normál kiszerelésű termékeké, ezzel a választással is pénzt spórolhatnak a vásárlók.

Emellett továbbra is elérhető a vállalat digitális hűségprogramja, a Lidl Plus a hetente megújuló exkluzív ajánlatokkal. Valamint a rendkívül népszerű és keresett, hétről-hétre megújuló, illetve hétvégi akciók mellett a vásárlókkal maradnak a szintén népszerű „Többet adunk” kampányok is, amelyek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15 százalék helyett akár 50 százalékos kedvezményt is biztosít vásárlóinak. S bár elmúlt a karácsonyi időszak, ám a Lidl-ben továbbra is „Minden péntek halpéntek”, így továbbra is elérhető a friss haláru kínálat péntekenként 15 százalék kedvezménnyel az áruházlánc boltjaiban, de a Lidl Plus használatával ez kedvezmény 25 százalékra növekszik.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.