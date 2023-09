Törökországban az éves infláció tavaly októberben 24 éves csúcsot döntött 85,5 százalékkal. Ez júniusra 38,21 százalékra csökkent, ám július végén a török jegybank már 58 százalékra emelte az idei inflációs előrejelzését. A három hónappal ezelőtti elemzésük még csak 22,3 százalékot jósolt az év végére. A 2024 végére tett előrejelzést 8,8 százalékról 33 százalékra rontották, és 2025 végéig 15 százalékra szeretnék leszorítani az inflációt.

Így nem is lehet csodálkozni azon, hogy Törökországban már a lakosság több mint fele rendelkezik kriptovalutával. Egy friss felmérés szerint az érdeklődés növekedése egyértelműen összefüggésbe hozható a magas inflációval és a török líra dollárral szembeni erős gyengülésével.

A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, a KuCoin közzétette „Into The Cryptoverse: Understanding Crypto Users, series of Turkey” című sorozatának törökországi jelentését. Ez a jelentés betekintést nyújt a török kriptó ökoszisztémába, valamint információkkal szolgál a felnőtt kriptobefektetők preferenciáiról és viselkedéséről – számolt be róla a Fintech.

A felmérés alapján a 18-60 év közötti török lakosságon belül a kriptobefektetők aránya az elmúlt 18 hónapban 12 százalékkal nőtt. A 18 és 30 év közötti kriptobefektetők majdnem fele, 47 százaléka nő, míg a 45 év felettiek körében az arányuk 37 százaléknyi.

A befektetők 31 százaléka az utóbbi negyedévben csatlakozott, és 36 százalék fektetett be 100 ezer líránál (nagyjából 1,34 millió forintnál) többet. A 31 és 44 év közötti befektetők teszik ki a többséget, 48 százalékkal, míg a 18 és 30 év közötti befektetők 37 százalékkal követik őket.

A felmérés szerint a kriptobefektetők 31 százaléka az elmúlt három hónapban fektetett be először. A 30 év alatti befektetők 54 százaléka csatlakozott a piachoz az elmúlt évben, ami a fiatalok növekvő befolyását mutatja. A 45 év felettiek 37 százaléka már több mint két éve fektet be digitális valutákba.

A megkérdezettek 58 százalékának fő célja a hosszú távú vagyonfelhalmozás. A különböző korcsoportok motivációi eltérőek. Míg az idősebb befektetők az értékmegőrzésre és a portfólió diverzifikációjára fektetik a hangsúlyt, addig a fiatalabb generációk jobban értékelik a tranzakciók könnyedségét és a rövid távú nyereséget.

A felmérés betekintést nyújt abba is, hogy a török befektetők mely kriptovaluták iránt érdeklődnek leginkább.

A bitcoin viszi a prímet, a befektetők 71 százaléka választja az elsőszámú kriptovalutát.

Az ethereum a második, 45 százalékkal,

A harmadik helyen pedig a stablecoinok állnak 33 százalékos részaránnyal.

A felmérésben résztvevők 70 százaléka kereskedik aktívan kriptóval, de 22 százalék vásárolt már NFT-ket és 19 százalék foglalkozott stakinggel is. Ez alapján növekvő az érdeklődést a digitális eszközök és a passzív jövedelem iránt.

Az eredmények azt is mutatják, hogy a kriptót nem csak személyes célokra használják az emberek. A résztvevők 14 százaléka ajándékoz kriptót, míg 13 százalék egymás közti közvetlen pénzátutalást is bonyolít kriptodevizában. A válaszadók 9 százaléka vásárol, 8 százalék pedig adományoz is kriptót non-profit szervezeteknek.