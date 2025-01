Melegfront vonul át felettünk, amely elsősorban északon okoz vegyes halmazállapotú csapadékot. A magasban zajló melegedés miatt a havazást nyugat felől egyre többfelé eső, havas eső váltja fel, de az átmeneti időszakban ónos eső is előfordulhat – írja a Hungaromet időjárás előrejelzésében.

Hétfőre az ország nagy részén csökken a felhőzet is, északkeleten ragadhat be a borult, párás idő. A déli, délnyugati szél az Északi-középhegység térségét leszámítva többfelé megerősödik, a Dunántúlon holnap viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2 és 5 fok között alakul, de reggel sokfelé ennél pár fokkal már melegebb lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 7, 12 fok között, délnyugaton 12 fok felett, északkeleten 5 fok alatt valószínű.

Az éjféli órákig az ország északkeleti harmadában várható még további csapadék, északkeleten elsősorban hó (lepel–1, 2 centiméter), a középső országrészben vegyes csapadék (fagyott eső/ónos eső/eső) formájában. A havazást nyugat felől egyre inkább fagyott eső, ónos eső válthatja fel, miközben a csapadék nyugat felől fokozatosan megszűnik.

Kedden a Dunántúlon a délnyugati szelet időnként viharos (60–80 kilométer per órás) széllökések kísérhetik hajnaltól az éjféli órákig. Az Észak-Dunántúlon egy-egy 80–85 kilométer per órás széllökésre is van esély elsősorban a déli, délutáni órákban.

Enyhe, de szeles, változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is.

A maximum-hőmérséklet több napon is megközelítheti a 15 fokot, és az éjszakák is jellemzően fagymentessé válnak, majd a hét végére lehűlés érkezik.

Kedden a változó vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, eső csak a délutáni órákban fordulhat elő. A hőmérséklet 0 és 15 fok között alakul.

Szerdán, délen napsütésre, az ország többi részén felhős égboltra, és kisebb esőre számíthatunk. A hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul.

Csütörtökön néhol előfordulhat kisebb csapadék, estétől egyre több helyen elered az eső. A déli, délnyugati szelet sokfelé kísérik erős, viharos lökések. A hőmérséklet 0 és 15 fok között alakul.

Pénteken erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, és sokfelé várható csapadék. Az északias irányba forduló szél viharossá válhat. A hőmérséklet 1 és 12 fok között alakul.