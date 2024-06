Okostelefon, táblagép és utazási utalvány sorsolás, extra szolgáltatások, kuponkód, családi és csoportos kedvezmények is szerepelnek a biztosítók utasbiztosítási akciói között.

A Grantis szakértői összegyűjtötték az aktuális kedvezményeket és a különleges szolgáltatásokat.

Az Alfa egész világra kiterjedő utasbiztosítása a 18 év alatti gyermekek számára 50 százalékos kedvezménnyel érhető el, és

van náluk 20 százalékos családi kedvezmény is, amely már 1 felnőtt és 1 gyermek esetében is jár, akár 1 napra is.

Csoportos akció 10 fő felett érvényesíthető. A biztosító különleges szolgáltatásai közé tartozik például, hogy az utasbiztosítások akár 90 éves korig is köthetők és autó-motor asszisztenciát 20 éves gépjárműre is vállalnak. Járat- és poggyászkésésre is térítenek, valamint járatlekésésre is, ha az igazolt módon közlekedési baleset miatt történik, és még terrorcselekmény esetén is nyújtanak szolgáltatásokat 50 millió forintig.

Az Allianz 50 százalékos kedvezményt kínál a 18 év alatti fiataloknak, ezen felül az online szerződéskötés során 10 százalékos, hűségprogrammal pedig további 15 százalékos kedvezmény érvényesíthető. A biztosító nyereményjátékot is hirdetett, az idén szeptember 15-ig utasbiztosítást kötők között három alkalommal, összesen 9 darab Samsung Galaxy Tab S9 FE táblagépet sorsolnak ki, személyenként egy nyertes lehet.

A prémium csomagokat az extrém sportolni vágyók is köthetik, mint például a búvárkodás, a raftingolás, a jetskizés, a kajak-kenuzás, a szörfözés, a vitorlázás és a wakeboardozás kedvelői.

A CIG Pannónia is 50 százalékos kedvezményt biztosít a 18 év alatti utasok részére.

A biztosító akár 100 millió forintos fedezetet is nyújt baleset, illetve betegség esetén. A külföldön lerobbant motor vagy személygépkocsi szerviz- és hazaszállítási költségeit 1000 euróig fizetik.

A Generali a lakásbiztosítás mellé járó nyári vakáció csomag keretében három ingyenes szolgáltatást is ajándékba ad szeptember 25-ig. Térítik, hogyha a strandon ellopnák az értékeket, fizetik, ha elvesznének vagy megsemmisülnének a személyi okmányok és a kerékpárlopást is kárpótolják. A szolgáltatások biztosítási eseményenként legfeljebb egyszer vehetők igénybe, és alkalmanként 50 ezer forintig térítik meg a kárt.

A biztosítónál a tengerparti utazásokra speciális ajánlat is választható, és a tolmácsolásban, valamint a jogvédelemben is tudnak segíteni.

A legmagasabb szintű védelem 100 millió forint.

A Genertel ajánlatában is van tengerparti csomag, és 30 százalékos kedvezményt biztosítanak azok számára, akik Horvátországba, Olaszországba, Spanyolországba, Ausztriába, Montenegróba, Bulgáriába, Szlovákiába, Szlovéniába, Romániába, Németországba vagy Görögországba utaznak és használják a biztosító által megadott kuponkódot. A 18 év alattiak 25 százalékos, a felnőttek 10 százalékos kedvezményben részesülhetnek, ha az utasbiztosítás a kiskorú gyermekre is kiterjed. Kiegészítőként gépjármű asszisztencia is köthető.

A Groupama változatos akciókkal készült:

a 3 évesnél kisebb gyermekek 100 százalékos kedvezményt kapnak,

a 3-14 évesek 50 százalékosat, a 14-18 évesek 25 százalékosat.

10 százalék kedvezmény jár azért is, ha valaki OTP-s bankkártyával rendelkezik, vagy ha 10-nél többen utaznak egyszerre.

Féláras akcióval élhetnek azok, akik fiatalként hosszabb időre utaznak el. Prémium csomagban a sürgősségi baleseti ellátás összege akár 150 millió forint is lehet.

A K&H Biztosító 30 százalékos gyermekkedvezménnyel, további 10 százalékos családi akcióval és legalább 10 fő esetén 10 százalékos csoportos kedvezménnyel indította a nyarat. A biztosító kínálatában az általános utasbiztosításon felül elérhetőek kifejezetten tengerentúli utasbiztosítások, veszélyes sportokra, vitorlázásra és tengerparti nyaralásra szóló ajánlatok, utóbbi esetén még a napon való leégésre is lehet biztosítást kötni.

A Posta Biztosító az utasbiztosítást kötő ügyfeleik között 500 ezer forintos utazási utalványt sorsol ki, a nyereményjáték idén szeptember 22-ig tart. Újdonság náluk, hogy

az utasbiztosításnál megemelték a betegség, illetve baleset miatti térítést, 100 millió forintos összeghatárig.

Az Uniqa 15 százalékos családi kedvezményt nyújt legalább egy gyermek és egy felnőtt részére, több mint 10 fő együtt utazása során pedig 10 százalékot engednek el a díjból. A biztosító választható szolgáltatásai közé tartozik a gépjármű asszisztencia, melynek része indokolt esetben a gépjármű szervizből való hazaszállítása. Amennyiben ez a nyári időszakban kiemelt úticélnak számító Horvátországból vagy Olaszország­ból történik, akkor a biztosító a szolgáltatási táblázatban feltüntetett összegha­tárok kétszereséig vállalja át a költségeket.

Az Union a „Helló, nyár! Helló, új teló!” nyereményjáték keretében három iPhone 15 mobiltelefont sorsol ki azok között, akik idén augusztus 31-ig Világjáró Prémium utasbiztosítást kötnek. A biztosító idén július 1. és 31. között bizonyos termékek esetén 50 százalékos kedvezményt ad az Autó+ és a Repülő+ csomag díjából. Az utazás kapcsán a házi kedvencekre is gondoltak, például, ha állatorvoshoz kell vinni őket. Prémium csomagban, Európa területén akár 500 millió forintos térítés is előfordulhat.

Az EEK mellé is kell az utasbiztosítás

A Grantis szakértői szerint európai utazás esetén érdemes kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is (EEK). Az ingyenesen igényelhető kártya segítségével mind a 27 tagállamban ugyanolyan feltételek mellett lehet hozzáférni a szükséges állami egészségügyi ellátáshoz, mint az adott országban biztosított személyeknek.

A kártya azonban önmagában még nem elég. Poggyászkárra, járatkésésre- és törlésre vagy a magánegészségügyben igénybe vett szolgáltatásokra (több országban az állami egy része is fizetős), vagy például a sürgősségi fogászatra kizárólag az utasbiztosítások térítenek, és csak ezekhez jár asszisztencia, amelyet káreset bekövetkeztekor hívhatunk.

Kár esetén érdemes nem csak a biztosítóval, de a pénzügyi tanácsadónkkal is felvenni a kapcsolatot, aki biztosítja, hogy a bejelentés megfelelő módon történjen meg és szükség esetén segíti a minél gyorsabb kárrendezést a biztosítónál.