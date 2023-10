Az ország lágysajtjainak mintegy 40 százaléka juh- és kecsketejből készül, amelyet Thesszália középső régiójában termelnek, ott, ahol a múlt hónapban a Dániel nevű mediterrán ciklon okozott hatalmas árvizet. A görög gazdák, becslések szerint 80 000 kecskét és juhot veszítettek el a katasztrófában – a túlélő állatokat pedig nehéz életben tartani a magas vízállás és a takarmányhiány miatt. Az elveszett állatállományon kívül sok raktár is úgy megsemmisült, hogy nem lehet már újjáépíteni, így a gazdálkodók több tonna takarmányt veszítenek – írta meg a Financial Times.

Miközben a gazdálkodók megélhetési forrásaik megsemmisülésétől szenvednek, a vízözön a régió iparára is hatással van. A legnagyobb csapás az, hogy a környéken sok tenyésztő nem akar ezek után visszatérni a szakmájához – mondta Christos Apostolopoulos, a görög tejipari szövetség elnöke.

A gazdák több millió eurós kárt szenvedtek a Dániel vihar miatt, Thesszáliában a mezőgazdaságra és ipari termelésre használt földterületek mintegy negyede úgy elöntötte a víz, hogy valószínűleg évekig nem lesz termékeny. Több száz épület, valamint számos híd, valamint az ország vasúti és úthálózatának egy része megsemmisült, és 16 ember életét vesztette.

Görögország évi 140 000 tonna fetát állít elő, ennek 65 százalékát exportálja.

A termelők hamarosan azzal a kérdéssel szembesülnek – mivel kevesebb lesz a tejtermelésük –, hogy hova küldik inkább a termékeiket, de várhatóan a fetagyártók az exportpiacokra fognak koncentrálni. A hiány Görögországban lesz érzékelhető.

Görögország legnagyobb fetagyára a Hellenic Dairies.

A cég székhelye az északnyugati Thesszáliában, Trikala városában található. Két hétre le kellett állnia, mivel víz és sár borította el a gépeket, a becsült kár pedig 25 millió euró. A gyár azóta újranyitott.

Stelios Sarantis, a Hellenic Diaries kereskedelmi igazgatója elismerte, hogy az övéhez hasonló nagyvállalkozásoknak kell viselniük a veszteségek egy részét, most is, mint minden évben, támogatják az állattenyésztőket. Szerinte kevesebb feta lesz, de hiányra nem számít.

Miközben a viharkárok okozta károk összköltségét még nem tudni, az Európai Bizottság szerint Athén akár 2,25 milliárd eurós sürgősségi finanszírozást is igénybe vehet. Kyriakos Micotakisz görög miniszterelnök pedig segítséget ígér az újjáépítés költségeihez.