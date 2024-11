Az Európai Parlament plenáris ülésének a „Georgia súlyosbodó demokratikus válsága a legutóbbi parlamenti választásokat követően és az állítólagos választási csalás" címmel tartott vitáján Margarítisz Szkínász mindenek előtt arra emlékeztetett, hogy

nemzetközi megfigyelők szabálytalanságokat és jogsértéseket jeleztek a kampány és a választások során is. A nyomásgyakorlás légköre a választás egész folyamatára rányomta bélyegét

– hangoztatta.

Az uniós biztos kijelentette: a hatalmon lévő párt egyenlőtlen játékszabályok alapján visszaélt forrásaival és lehetőségeivel. A háborútól való félelmet eszközként használva az egyetlen olyan erőként állította be magát, amely stabilitást és békét tud biztosítani az ország számára. A „georgiai rezsim" továbbá dezinformációt terjesztett, azt állítva, hogy az ország az EU-tagság felé halad, és elnyomta az ezt cáfoló ellenzéki hangokat – húzta alá.

A georgiai vezetéssel fenntartott minden további kapcsolat feltételekhez lesz kötve

– szögezte le az uniós biztos. A kormánynak újra el kell köteleznie magát az uniós csatlakozáshoz szükséges reformok teljesítése mellett, fel kell hagynia a dezinformáció terjesztésével, valamint az EU-ellenes retorikával és gyűlölettel. Vissza kell vonnia továbbá a külföldi befolyásról szóló törvényt, valamint a szuverenitás és a családok védelméről elfogadott törvényt – szögezte le Szkínász. Majd úgy folytatta: ezen törvények visszavonása és a reformok végrehajtása nélkül lehetetlen lesz Georgia számára, hogy előre lépjen az uniós csatlakozás útján.

Nincs más út az Európai Unióba, a feltételek világosak: demokrácia és jogállamiság

– tette hozzá beszédében az Európai Bizottság európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztosa.

László András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője, a Patrióták Európáért nevű EP-frakció nevében a vita során elmondott felszólalásában megdöbbentőnek nevezte, hogy a választások után uniós politikusok „megpróbálják destabilizálni Georgiát".

Elmondta, nemzetközi megfigyelőként vett részt a georgiai választásokon.

„Georgiában szabad és tisztességes választásokat tartottak. Ezt mindenki tudja, aki ott volt"

– jelentette ki.

„Ezt mondták nekem az civil szervezetek megfigyelői is, ezt mondták az ellenzéki pártok megfigyelői, és ezt mondták nekem a választók is, akikkel több szavazóhelyiségben is beszéltem" – fogalmazott.

Szavai szerint az uniós politikusok ennek ellenére „megpróbáltak tüntetéseket szervezni és destabilizálni Georgiát".

A georgiaiak demokratikus döntést hoztak, amit tiszteletben kell tartani – jelentette ki László András.

A fideszes politikus végezetül felszólította az uniós vezetőket, hogy folytassák a partnerségi együttműködést és a csatlakozási tárgyalásokat az új georgiai kormánnyal.

Emlékezetes, hogy Georgiában a voksolást a kormányzó Georgiai Álom párt nyerte meg a szavazatok 54 százalékával. Az ellenzék, amely 37,58 százalékos támogatottsággal került ki a megmérettetésből, csalással vádolta meg a kormányzó pártot. Felhívásukra több ezren vonultak az utcára. A georgiai ügyészség később bejelentette, hogy vizsgálatot indít a parlamenti választások eredményének „feltételezett meghamisítása” miatt. Tüntetés várta a magyar miniszterelnököt is Georgiában. Orbán Viktor már szombaton, a szavazatok összeszámolása előtt gratulált az újraválasztott tbiliszi kormánynak.