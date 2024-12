A héten a monetáris politika irányából érkeznek a legfontosabb események. Kedden a magyar, szerdán az amerikai, csütörtökön pedig a cseh jegybank dönt az irányadó kamatról.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető elemzője rávilágított, hogy a forint az elmúlt 2-3 hónapban jelentősen gyengült az euróval, és még inkább a dollárral szemben, ami komoly inflációs kockázatot jelent. Ez méginkább a kivárás mellett szóló érv.

A szakértő a Fed és a cseh jegybank esetében 25-25 bázispontos kamatcsökkentésre számít.

A héten ezenkívül több adat is megjelenik, amelyek jócskán befolyásolhatják a piacokat. Közülük

hazánkban a pénteken megjelenő októberi kereseti adatokat, illetve a szintén pénteken napvilágra kerülő részletes költségvetési adatokat érdemes kiemelni.

Az Eurostat a héten ugyancsak sok fontos adatot közöl, például a munkaerőköltséggel, a munkaerőhiánnyal, az inflációval, az építőiparral és a termék-külkereskedelemmel kapcsolatban.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint is

a jegybanki kamatdöntés lesz most a legfontosabb hazai esemény, illetve megismerhetjük a friss inflációs jelentés keretszámait is, ami szintén árfolyammozgató lehet.

Érdemes még figyelni a jövő évi magyar költségvetést is, amelynek elfogadása pénteken várható.

Rodic Ádám, az MBH Elemzési Centrum elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a héten több hangulatindex is érkezik, magyar és német egyaránt, amelyek ha bizonytalanságot tükröznek a gazdasággal kapcsolatban, akkor az a forintra is gyengítő hatással lehet.

Kedden az Egyesült Államok novemberi ipari termelését is megismerhetjük. Amennyiben ez a várakozásoknál pozitívabb, az erősítheti a dollárt, mivel ez a mutató is jelzi az amerikai gazdaság erősségét, ugyanakkor egy erősebb dollár nem kedvezne a forintnak.

Csütörtökön pedig közzéteszik az Egyesült Államokban a heti friss munkanélküliek számára vonatkozó adatot is. Mivel a Fed az árstabilitás mellett a munkaerőpiacot is kitüntetetten figyeli, ezért a várttól eltérő adat az egyesült államokbeli kamatkilátások módosulásán keresztül a dollár- és áttételesen a forintárfolyamot is befolyásolhatja – jelezte Rodic Ádám.

Merre indul a forint?

A forint az utóbbi napokban némileg erősödni tudott.

„A következő időszakban a 405 és 410 közötti sáv tűnik a legvalószínűbbnek. A 400 alá erősödés bár szerencsés lenne az infláció és a forint iránti bizalom szempontjából, nem túl valószínű, de nem is kizárt"

– véli Regős Gábor, aki szerint nem tűnik esélyesnek egy 420 feletti árfolyam sem.

Varga Zoltán úgy véli, az euró–forint árfolyama a 404–414-es tartományban, míg a dollár–forint jegyzése a 380–395-ös tartományban mozoghat a következő időszakban.