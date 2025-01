Megkapta az EVE Power vállalatcsoport legújabb, debreceni üzeme a környezethasználati engedélyét (IPPC) – közölte a vállalat közleményében, amelyet a dehir szemlézett. Az EVE Power transzparens működést ígér, üdvözlik a környezeti ellenőrző rendszert, és számos olyan megoldást alkalmaznak majd, mellyel óvják a környezetünket.

„Az EVE Power környezethasználati engedélyének megszerzése újabb bizonyítéka annak, hogy vállalatunk elkötelezetten törekszik az innovatív megoldások alkalmazására. A debreceni üzem építése során egy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezetünk be, amely nemcsak hazánkban, de globálisan is ritkaságnak számít. Ez az új eljárás lehetővé teszi a tisztított szennyvíz ipari hasznosítását, ezzel minimálisra csökkentve az ivóvíz felhasználását a gyártási folyamatokban” – fogalmaz közleményében a cég.

Mint írják, ezzel a megoldással nemcsak a környezetvédelmi kihívásokra adnak választ, hanem hozzájárulnak a helyi közösséggel való harmonikus együttéléshez is. Úgy vélik,

a környezethasználati engedély feltételei, és az azokban megfogalmazott elvárások egyértelműen tükrözik a vállalat elkötelezettségét a debreceni lakosok igényeinek tiszteletben tartása iránt.

Elsődleges céljukként nevezik meg, hogy a város lakóival partnerségben, hosszú távon fenntartható módon működjenek, és jó szomszéddá váljanak.

Az EVE Energy az alapítása óta elkötelezett a fenntartható fejlődés, a zöld jövő mellett, hiszen termékei az élet számos területén támogatják azt, hogy a jövő generációi egy tiszta, zöld, fenntartható örökséget kapjanak a ma generációitól.

Amikor 2023-ban bejelentettük, hogy első európai gyáregységünket Debrecenben, a BMW közvetlen szomszédságában fogjuk megépíteni, már tudtuk, hogy hová és milyen elvárások elé érkezünk

– áll a közleményben.

Mint írják, 2001-es alapítás óta azon dolgoznak az anyagcég EVE Energynél, hogy ne csak az általuk gyártott termékek járuljanak hozzá a fenntartható jövőhöz, hanem a gyártási folyamataik is a lehető legfenntarthatóbb módon működjenek. A debreceni gyár építése során figyelembe veszik mindazon tapasztalatokat, amelyeket a már meglévő gyárak működtetése, üzemeltetése során szereztek, kiegészítve azzal a kutatás-fejlesztési bázissal, amelyen a cég sikere alapszik.

Az, hogy a világ egyik legnagyobb prémium autógyártója, a BMW az EVE Power-t választotta beszállítójaként, nemcsak egy egyszerű üzleti döntés volt. A döntés mögött ott van cégünk elmúlt évtizedes teljesítménye, elkötelezettsége a fenntarthatóság mellett

– olvasható a bejelentésükben.

Mivel cég a BMW egyik fő beszállítójává vált, így az EVE Power debreceni üzemének nagy hatása van a BMW gyárának működésére, a BMW által létrehozott munkahelyekre, hiszen az EVE Power által gyártott csúcsminőségű akkumulátorok lesznek a Neue Klasse BMW-k legfőbb részei. Kiemelik, hogy

az EVE Power működését és terveit érintő sajtóhírek egy része tévesen tükrözi vállalatunk céljait és elköteleződését. Ha valóban mértéktelen károkozásra vagy szabálytalanságok elkövetésére készülnénk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy sem a BMW, sem más neves vállalat nem választotta volna az EVE Powert partneréül.

Ahogy a már meglévő üzemeik építésekor és üzemelése során is, úgy itt, Debrecenben is arra készülnek, hogy egy fenntartható, többségében tiszta energiát alkalmazó üzemet létesítsenek, amely a szigorú törvényi és hatósági előírásoknak, valamint a helyi lakosok elvárásainak is megfelel.

Már a debreceni gyár bejelentését megelőző tárgyalások során világos volt a magyar kormány, a debreceni városvezetés és a hatóságok álláspontja: szigorú, az európai uniós szabályoknál is szigorúbb szabályoknak kell megfelelnünk itt, és prioritásként kell kezelnünk a környezetvédelmi és iparbiztonsági szempontokat, a lehető legnagyobb transzparencia mellett – teszik hozzá.

Azt ígérik, hogy transzparens módon, minden szabályt betartva építik és üzemeltetik majd üzemüket, hiszen a város és a régió meghatározó, vonzó munkahelye szeretnének lenni, ami nemcsak munkahelyeket kínál, hanem karrierutakat, amelyek évekre, évtizedekre szólnak.

Ennek jegyében már az első debreceni évükben felvették a kapcsolatot a Debreceni Egyetemmel, hogy megtalálják azokat a tehetséges, magyar fiatalokat, akik hozzá tudnak járulni a cégük jövőbeni sikereihez, az elektromos autózás terjedéséhez, egy fenntartható jövő épüléséhez.

Ígéretük szerint az ivóvíz-használatot minimalizálták a gyártási folyamatban, annak nagy része a munkavállalóink hétköznapi igényeit fogja szolgálni. Az ipari, gyártási folyamatokban túlnyomórészt szürkevizet, tisztított szennyvizet fognak alkalmazni. Nagyra értékelik mind a városvezetés, mind a helyi vízmű hozzáállását, támogatják törekvéseiket, hogy közösen védjék meg a debreceni vízkészleteket.

Az energiaszükségleteik előteremtésére a környezetünk megóvása érdekében jelentős mennyiségű energiát előállító napelemes rendszert is használni fog az üzem, csökkentve ezzel a légterhelést.