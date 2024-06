A könnyítést hozó intézkedésekkel együtt azonban a pályázat 108 milliárdos keretösszege nem változott. Emiatt az építőanyag piacon nem várhatók hiányjelenségek még úgy sem, hogy a rendelkezés nagyon sok import terméket kizár a támogatható körből – véli cikkében Juhász Attila az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke.

Alaposan átdolgozta a kormányzat az energiahatékonysági támogatás áprilisban napvilágot látott feltételrendszerét és a módosításoknak sokan örülhetnek. A legfontosabb engedmény, hogy az utolsó pillanatban megváltoztatták a helyben lakás kritériumát. Most már nem május 1. előtti lakcímkártyával kell igazolni az ingatlan lakáscélú használatát, hanem július 1 előttivel, ami azt jelenti, hogy bárki bejelentkezhet még az érintett ingatlanba. Emellett a felhívás lehetővé teszi azt is, hogy július 1. előtti adásvételi szerződéssel vásárolt ingatlanra is szerezzen támogatást.

Ugyancsak sokak életét megkönnyíti, hogy mivel az ingatlan építésének évét gyakran nem lehet tulajdoni lappal, vagy használatba vételi engedéllyel igazolni, ezek hiányában a hatóságok elfogadják az energetikai szakértő véleményt a ház építésének idejéről. Emellett alaposan kiterjesztette a potenciális igénybe vevők körét a kormány azzal is, hogy támogathatónak minősített azokat az épületeket is, amelyeket építésük óta átépítettek, vagy bővítettek.

Komoly engedmény a kormány részéről, hogy az új kiírás szerint nemcsak a gázkazánok cseréje támogatható, ha a tulajdonos korszerűsíteni akarja a fűtésrendszert, hanem a hőszivattyú telepítése is.

Ezek a beruházások azonban önmagukban továbbra sem támogathatók, a támogatásra pályázónak emellett valamilyen más energiahatékonyságot javító szigetelési munkát is vállalnia kell. Ez különösen a hőszivattyúk esetében az összesen 7 millió forintos önrész + vissza nem térítendő támogatás + hitel keret túllépését eredményezheti, mert amíg egy kazáncsere a szükséges kémény átalakítási munkákkal együtt is kijön nagyságrendileg másfél millió forintból, addig a hőszivattyú telepítés teljesítménytől és típustól függően 5-6 millió forintot visz el. Továbbra is igaz azonban, hogy

a gázkazán cseréjére vonatkozó hitelszerződést 2024. december 31-ig alá kell írni, mert az EU-szabályozás szerint ezután semmilyen fosszilis tüzelőanyagot használó fejlesztés nem támogatható.

Kiterjesztő jellegű az az új intézkedés is, hogy a homlokzati hőszigetelés esetében a támogatás kőzetgyapotra is igénybe vehető. Ennek elsősorban azok örülhetnek, akiknél fontos szempont a ház falainak szellőztetése, mert ezek az anyagok nem állják útját a párának, mint a klasszikus EPS (vagy hétköznapi nevén hungarocell) szigetelőanyagok. Mindemellett a felhívás lehetővé tette a tetőtéri ablakok, valamint a fából készült homlokzati nyílászárók támogatását is, ami a korábbi verzióból sokak számára fájóan hiányzott.

Javítja a támogatást igénybe vevők pozícióját az is, hogy beruházásokat a hitelszerződés aláírásától számított 24 hónapon belül van lehetőség befejezni, és egyedi elbírálás alapján még ez a határidő is meghosszabbítható egyszer 6 hónappal. A munkálatok időbeli eloszlása azért is kedvező, mert így kisebb lesz a sorbanállás a munkákat elvégző kivitelezőkért.

Ami a kivitelezőket illeti, a kormányzat őket is minősíteni fogja. Szerződni ugyan nemcsak az Építésügyi Minősítési Intézet ÉMI honlapján regisztrált kivitelezőkkel lehet, ám ők előnyt élveznek a támogatáshoz kapcsolódó előleg lehívásakor. Amíg ugyanis a regisztrált kivitelezők a támogatási összeg 75 százalékát hívhatják le előlegként, addig a nem regisztrált kivitelezők esetében erre nem lesz lehetőség. Erősen tanácsolt a támogatást igénybe venni akaróknak, hogy ha nem rendelkeznek az önrészen felül komoly önerővel, akkor alaposan fontolják meg, hogy milyen beszállítóval vagy kivitelezővel szerződnek, mert a bankoknak is módjukban áll megfontolni, hogy mely cégeknek folyósítanak előleget, és ebben minden bizonnyal előnyt fognak élvezni azok a vállalkozások, akik a korábbi évekről rendben levő árbevétel, mérleg- és létszám adatokkal rendelkeznek.

Új elemként jelent meg a támogatási felhívásban a kulcstermékek kifejezés. Ez azt a termékkört takarja, amelynek felhasználása elszámolható a támogatás keretében.

A kulcstermékek olyan anyagok lesznek, amelyek környezeti besorolása kedvezőbb, mint a nagyobb szállítási távolsággal beszerezhető versenytársaké. Ez értelemszerűen kedvezni fog a hazai gyártású, vagy a határainkhoz közel gyártott termékeknek. A kulcstermékek listáját ugyancsak az ÉMI teszi közzé, de célszerű az építőanyag kereskedésekben is rákérdezni, hogy az adott termék kulcstermék-e, azaz elszámolható a támogatás keretei között.

Az új felhívás nemcsak azzal értékeli fel az energetikai tanúsítókat, hogy bizonyos esetekben a kezükbe helyezi az épületek életkorának megállapítását, hanem azzal is, hogy összességében 120 ezer forintra emeli a munkájuk után elszámolható összeget, mely tartalmaz 2 személyes helyszíni auditot 45-45 ezer forintért, valamint egy tervezett energetikai számítást 30 ezer forint értékben.

A könnyebb igénybe vehetőség, a kiterjesztő rendelkezések, és a közeli gyártóktól származó termékek támogathatósága ellenére az építőanyag-piacon nem lesznek hiányjelenségek. Szigetelőanyag és nyílászáró gyártó cégekből is sok működik az országban, kapacitásuk gond nélkül ki tudja majd szolgálni a növekvő igényeket, ezért a támogatási rendszer önmagában nem eredményez majd áremelkedéseket. Ettől függetlenül az építőanyag árak tavaly májushoz viszonyított csökkenése nem maradhat fenn örökké, mert a szállítási költségeket az üzemanyagár és az emelkedő útdíjak is növelik, és a gyártóknak is ki kell gazdálkodniuk az emelkedő energia- és bérköltségeket.