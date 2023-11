A magyar állam az elmúlt években – főleg uniós forrásból – százmilliárdos nagyságrendben támogatott innovatívnak gondolt induló vállalkozásokat. Az argentin töltött tésztabatyura, az empanadára szakosodott Empanada Story kapta meg a legnagyobb egyösszegű befektetést, 500 millió forintot. Cserébe az állam 40 százalékos részesedést szerzett az Empanada Storyban – írta meg a G7.

Az ügylet több ponton ütközik a támogatási program előírásával és szellemiségével, de az ezirányú kérdésekre sem a Magyar Fejlesztési Bank, sem a felügyelete alá tartozó Hiventures, sem a pékség nem adott választ.

Az Empanada Story 2018-ban jött létre, házhozszállításra szakosodott, majd egy évvel később megnyitotta üzletét a budapesti Nagymező utcában. Az ötletgazda Nagy Miklós volt, aki Argentínában nőtt fel, majd 15 éves volt, amikor családjával Budapestre költözött. Nagy egy szintén Budapesten élő argentinnal indította el a vállalkozást. Mivel manuálisan nem volt hatékony empanadákat készíteni, Argentínában vásároltak egy gépet a különböző töltelékekkel töltött batyuk elkészítésére, amely 300 ezer euróba került (akkori árfolyamon ez közel 100 millió forint lehetett).



A budapesti argentin nagykövetség is felkarolta a projektet, azonban sok más vendéglátóhelyhez hasonlóan az Empanada Storyt is érzékenyen érintette a Covid, ugyanakkor 2021 nyarán beszállt a vállalkozásba a Hiventures az 500 millió forinttal.

A befektetés további feltétele, hogy a felkarolt vállalkozások kutatás-fejlesztéssel is foglalkozzanak, és előnyt élveznek a technológiailag innovatív vállalkozások. Honlapján a Hiventures azzal indokolta befektetését a töltött batyukat gyártó cégbe, hogy a fast- és street food piacon nagy szükség van az új, egyedi termékekre, az Empanada Story innovációja nem csak az új ízvilágban rejlik, hanem a termék előállítása gyors, egyszerű és flexibilis, így az értékesítési pontok számára üzletileg is előnyös ezekkel a termékekkel bővíteni a kínálatukat.

A pékség arculata továbbra is látható az aluljáróban, de az üzlethelyiség jelenleg kiadó.

Az Empanada Story Facebook-oldala alapján az empanadákat márciusban két hétig árulták a Lidl-ben, a házhozszállító cégek kínálatából pedig kikerültek. A cégnek 2022-ben 182 millió forintos árbevétele volt, és 170 millió forintos veszteséget termelt.

A hasonló, közpénzből megvalósuló kockázati tőkebefektetések miatt az EU többmilliárdos büntetést is kiszabott Magyarországon. Sok nem feltétlenül innovatív ötletekre mentek el a pénzek.