Az Élelmiszerbank 2006 óta minden évben megszervezi karácsonyi tartósélelmiszer-gyűjtő kampányát, amely az évek során a szolidaritás és az összefogás egyik legnagyobb hazai ünnepévé nőtte ki magát. Két éve például 347 ezer kilós rekorderedménnyel zárták a háromnapos programot, és 70 ezer nélkülözőnek tudtak segítséget nyújtani az ünnepek idején.

A jótékonykodást tavaly számos körülmény nehezítette.

Akkor az adományok mennyiségében is visszatükröződött, harmadával kevesebb felajánlás érkezett. Szerencsére az idén már ársapkákkal és mennyiségi limitekkel sem kell szembe néznie azoknak, akik a nélkülözők segítésének legegyszerűbb módját keresik az ünnepekkor, vagyis a közvetlen élelmiszeradományozást. A konzervek, bébiételek és szaloncukor csomagok mellett ismét könnyen ajánlhatnak fel lisztet és étolajat is.

356 helyen segíthetünk az országban.

A gyűjtésre november 17. és 19. között, péntektől vasárnapig kerül sor négy kiskereskedelmi lánc:

a Tesco,

az ALDI,

az Auchan

és a METRO áruházaiban, országszerte 356 helyszínen.

Az adományokat az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehet leadni, a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat

pénteken 15:00-20:00 óráig,

szombaton 8:00-19:00 óráig,

vasárnap pedig 8:00-18:00 óráig fogadják.

A nélkülözők számára a készétel konzervek, a rizs, a tészta és a hozzájuk passzoló szószok, a liszt, a bébiétel, az étolaj, a tartós tej és az édességek jelentik a legnagyobb segítséget, illetve bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer.

Az Élelmiszerbanknál idén szokatlanul hamar, már jóval a fűtési szezon előtt meredeken nőni kezdett a segítségkérések száma. Ezek között különösen aggasztó a többgyermekes családok, az egyszülős háztartások és az idős emberek magas aránya.

– mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

A vásárlók az adományaikkal közvetlenül a környezetükben élő nehézsorsú embereket segíthetik.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület „etikus adománygyűjtő szervezet” minősítéssel rendelkezik, így a felajánlók biztosak lehetnek benne, hogy a segítségük tényleg azokhoz kerül, akiknek a leginkább szükségük van rá.

A Tesco pénzügyi támogatást is nyújt a három nap során a vásárlók felajánlásai mellé. Az áruházaiban adományozott termékek értékének 20 százalékával megegyező összeggel segíti az Élelmiszerbank egészéves élelmiszermentő munkáját.

Aki pedig a hétvége során nem tud személyesen ellátogatni egyik áruházba sem, annak a Tesco Otthonról szolgáltatása kínál lehetőséget a jótékonykodásra. Honlapjukon lehet adománycsomagokat vásárolni a nélkülöző családok részére, egészen a hónap végéig.